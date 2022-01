Familie raus, Monteure rein Trend verstärkt sich in Villingen-Schwenningen – Zoll wird aktiv

Und wieder werden Feldbetten in eine der frei gewordenen Wohnungen getragen. Und wieder ziehen auch auf dieser Etage mehrere Monteure ein. "Und das, obwohl Familien schon seit Jahren verzweifelt nach erschwinglichen Wohnungen in VS suchen", ärgert sich ein Familienvater. Ein Einzelfall oder schwenken immer mehr private Vermieter um und sichern sich so deutlich lukrativere Mieten? Klar ist: Eine dieser Unterkünfte geriet ins Visier des Zolls.