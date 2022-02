Aldi in Schömberg

1 Die Umbauarbeiten für die Aldi Süd Filiale in der Talstraße 2 in Schömberg laufen derzeit auf Hochtouren. Foto: Krokauer

Auf Hochtouren laufen derzeit die Arbeiten am Markt in der Talstraße 2 in Schömberg. Aldi Süd eröffnet dort eine Filiale.















Link kopiert

Schömberg - Einige Zeit stand das Gebäude für einen Markt in der Talstraße 2 in Schömberg leer. Groß war deshalb die Freude im Schömberger Gemeinderat über den Bauantrag von Aldi Süd, in dem Gebäude eine Filiale einzurichten. Das Gremium stimmte im vergangenen Jahr dem Vorhaben einstimmig zu.

Innenausbau komplett erneuert

Inzwischen laufen die Arbeiten auf Hochtouren. "Wir haben den ursprünglichen Markt entkernt und den Innenausbau komplett erneuert", teilte Anna-Maria Lennertz, Pressesprecherin von Aldi Süd, am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Etwas präziser ist Aldi inzwischen im Hinblick auf den Eröffnungstermin. "Wir gehen davon aus, dass wir die Filiale im Mai eröffnen können", so Pressesprecherin Lennertz. Mitte Januar war noch von Mitte des Jahres die Rede.

Zwei Elektroladestationen

An den 54 Parkplätzen für Autos ändert sich nichts. Statt der 21 Fahrradstellplätze werden es aber nur 16 sein, wie von Lennertz weiter zu erfahren war. Aldi Süd richtet zudem zwei Stellplätze mit Elektroladestation mit jeweils 22 Kilowatt Leistung ein.

Es bleibt zudem bei einer Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern. Das Sortiment ist identisch mit dem anderer Aldi Süd Filialen. Die Filiale bekomme ein neues Design, das den Fokus noch deutlicher auf die Frische der Lebensmittel lege, so Lennertz. So bereiteten Mitarbeiter die Backwaren mehrmals täglich ofenfrisch in der Filiale zu. Außerdem ergänze Aldi das Backsortiment mit Produkten aus der Region.