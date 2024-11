1 Sehen sich in der neuen Aldi-Filiale um: Bernhard Lobmeier (von links) Hartmut Breithaupt, Filialleiter Tobias Gerauch, Immobilienverwalter Daniel Burkhard, Regionalverkaufsleiterin Zuzan Karachun, Bürgermeister Michael Rieger, Ernst Laufer, Stadtbaumeister Alexander Tröndle und Georg Wentz. Foto: Emelie-Doreen Baisch

Die neue Aldi-Filiale an der Bundesstraße in St. Georgen hat nach langer Planungs- und Bauzeit nun endlich eröffnet.









Nun ist es so weit: Die neue Aldi-Filiale an der Bundesstraße in St. Georgen hat ihre Türen geöffnet. Nach 22 Jahren in der Industriestraße zieht der Nahversorger um – mit mehr Platz, besserer Erreichbarkeit und einem frischen Design, das Tradition und Moderne vereint.