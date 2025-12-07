“Albzauber“ in Onstmettingen: Mailand und Paris – nehmt euch in Acht!

Begeisternde Musik, eine sehenswerte Modenschau und eine Pop-Up-Ausstellung mit Modetrends aus 50 Jahren bekamen die Gäste der Albzauber-Gala in Onstmettingen am Samstag geboten.
Rund 500 Gäste spendeten zum Schluss nicht enden wollenden Applaus, Musikdirektor Sebastian Rathmann strahlte übers ganze Gesicht und auch die Funktionäre des Musikvereins Onstmettingen (MVO) blickten sehr zufrieden drein: Mit dem „Albzauber“ war ihnen ein würdiger, um nicht zu sagen krönender Abschluss der Feierlichkeiten des zu Ende gehenden Albstädter Jubiläumsjahres gelungen.