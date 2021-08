2 Hat Maria Caspar-Filser 1909 ihre "Schneeschmelze" an dieser Wiese oberhalb von Margrethausen gemalt – oder doch woanders? Die Frage bietet Rätselpotenzial für die Traufgänger. Foto: Eyrich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Premiumwanderwege "Traufgänge" werden an nicht wenigen Tagen förmlich überrannt. Doch wie überzeugt man die Tagestouristen, sich auch für die Stadt zu interessieren und dort etwas auszugeben?

Albstadt - Einen Skulpturenpfad? In Meßstetten gibt es den schon seit Jahren. Am "Skulpturen-Panoramaweg" haben lokale Handwerker Kunstwerke geschaffen, damit die Spaziergänger – zusätzlich zur Landschaft am Sickersberg, einer der höchsten Punkte der Stadt - einen Anreiz zu kommen und etwas Reizvolles zu sehen haben. Im Nebeneffekt sind die Skulpturen natürlich auch Werbung für die jeweiligen Handwerksbetriebe. Zwei Fliegen, eine Klappe!

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen