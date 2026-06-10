Albvereine Burladingen: Wegepaten gesucht – ein Job für Heimat- und Naturfreunde

Die Zahl der Albvereins-Wegewarte in Burladingen schrumpft bedenklich. Doch es gäbe eine Lösung. Fachwart Manfred Heinrichs erläutert sie.
Wir waren mal ein Arbeiterverein, später wurden wir zum Honoratiorenverein, heute sind wir ein Rentnerverein“ – beschrieb es Josef Rommel, der vormalige Vorsitzende des Albvereins Killer. Das war vor 15 Jahren. Die Situation in der Albvereins-Landschaft und ihrer Altersstruktur hat sich seither nicht verbessert. „Immer mehr Vereine lösen sich auf“, sagt Manfred „Manne“ Heinrichs, heute Chef der Ortsgruppe Killer. Derzeit sind im Zollerngau-Alb von Horb bis Straßberg 36 Gruppen aktiv. Vor nicht allzu langer Zeit waren es 41. Zuletzt löschte in nächster Umgebung Jungingen die Vereinslichter aus, die Liquidierung läuft. Andere haben den Schritt angekündigt. In Tailfingen soll Ende des Jahres Schluss sein, so die jüngsten Informationen.