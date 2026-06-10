Albvereine Burladingen: Wegepaten gesucht – ein Job für Heimat- und Naturfreunde

Wir waren mal ein Arbeiterverein, später wurden wir zum Honoratiorenverein, heute sind wir ein Rentnerverein“ – beschrieb es Josef Rommel, der vormalige Vorsitzende des Albvereins Killer. Das war vor 15 Jahren. Die Situation in der Albvereins-Landschaft und ihrer Altersstruktur hat sich seither nicht verbessert. „Immer mehr Vereine lösen sich auf“, sagt Manfred „Manne“ Heinrichs, heute Chef der Ortsgruppe Killer. Derzeit sind im Zollerngau-Alb von Horb bis Straßberg 36 Gruppen aktiv. Vor nicht allzu langer Zeit waren es 41. Zuletzt löschte in nächster Umgebung Jungingen die Vereinslichter aus, die Liquidierung läuft. Andere haben den Schritt angekündigt. In Tailfingen soll Ende des Jahres Schluss sein, so die jüngsten Informationen.

Manfred Heinrichs agiert, gemeinsam mit dem Junginger Walter Spirk zugleich als Fachwart für die Wanderwege des hiesigen Gaus. Dessen Streckennetz beträgt insgesamt 800 Kilometer, je 400 davon sind den beiden anvertraut. Sie fungieren als „Schnittstelle“ zum Zentralverein. Gepflegt werden die Pfade von den örtlichen Albvereins-Wegewarten – sofern die Ortsgruppen noch bestehen. Nachdem dies nicht mehr überall der Fall ist, muss sich Manfred Heinrichs neben seinem eigenen Territorium in Killer zudem aktiv um Horb, Mühlen und Straßberg kümmern. Tailfingen dürfte als Nächstes dazukommen. Für einen Einzelnen ist das schlichtweg nicht zu bewältigen. Oder nur im weit auseinandergezogenen Takt.

Wegepaten müssen keine Mitglieder sein

Weil es sich um ein landesweites Problem handelt, jedoch kaum neue Mitglieder dazustoßen, hat sich der Zentralverein das Konzept der Wegepaten ausgedacht. Bewerben können sich Menschen, die sich gerne in der freien Natur aufhalten, die eine Verbundenheit zu ihren örtlichen Wanderwegen haben, ortskundig sind und die Lust verspüren, sich körperlich zu betätigen.

„Man muss nicht Mitglied im Albverein sein. Man ist auch nicht verpflichtet, das gesamte Gebiet einer Ortsgruppe zu bearbeiten“, erklärt Heinrichs dazu. „Wie viel jemand leisten will, kann man individuell besprechen.“ Er und Kollegen stehen bereit, Anfänger an die Aufgaben heranzuführen. Und sie helfen, wenn Probleme auftreten.

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Heinrichs berichtet von einem jüngeren Fall aus der Gegend: „Der Mann wollte nur einen Teil der Strecken machen. Aber es hat ihm so gut gefallen, dass er recht bald gesagt hat: Ich übernehme alles.“ Wie zuvor erwähnt, das muss nicht sein, auch für die Betreuung von Abschnitten ist man dankbar. Wann sie die Strecken begehen und wie sie ihre Arbeitszeit einteilen, bleibt also den Wegepaten überlassen. Stempelkarten und rigide Kontrollen gibt es nicht. Ordentlich gemacht sollte die Arbeit freilich sein! Wie zu hören ist, trägt das Konzept Früchte, zumindest beim Zentralverein in Stuttgart gingen in jüngerer Zeit zahlreiche Anfragen von Interessierten ein.

Mehr als „nur“ wandern

Der Killermer Vorsitzende selbst liebt seinen Job als Wegewart seiner Ortsgruppe. „Ich bin gerne und oft draußen. Aber nur wandern wäre mir zu langweilig.“ Daher führt er auf seinen Touren meist eine Zwickschere oder Wegetafeln mit sich. Etwas zu tun gibt es immer. Das macht ihm auch deshalb Spaß, sagt er, weil er mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. „Die bleiben stehen und fragen einen, was man da tut. So entwickelt sich eine Unterhaltung. Manchmal hört man sogar ein Lob.“

Die Ruhebänke der Ortsgruppen fallen nicht unter die Obliegenheiten der Wegepaten. Killer besitzt davon in seinem 60 Kilometer langen Wegenetz 49 Stück. Hier helfen Heinrichs bei der Instandhaltung seine Vereinskameraden Matthias Ott und Hermann Laile.

Längst ein Kulturgut

Die Wege des Schwäbischen Albvereins werden nicht allein von den Mitgliedern genutzt, sondern in enormer Zahl von Spaziergängern und Touristen. Sie sind längst Kulturgut, sie prägen das Bild der Schwäbischen Alb, werden als natürlicher Teil der Landschaft wahrgenommen. Jedoch sind sie ohne Pflege der Gefahr des Verschwindens ausgesetzt. Immerhin 105 Kilometer des Gesamtwegenetzes von Baden-Württemberg mussten im vergangenen Jahr „aufgehoben“ werden. Freilich beträgt die Gesamtlänge aktuell noch immer imponierende 15.300 Kilometer, auch wurden im vergangenen Jahr 73 Kilometer neue Strecken angelegt. Trotzdem: Es braucht Engagierte, die sich um sie kümmern. Und deren Zahl nimmt stetig ab. Falsch ist die Vorstellung, Gemeinden oder die Forstverwaltung stünden für die Unterhaltung in der Pflicht.

Die Wegewarte des Albvereins Zoller-Gau, die sich kürzlich in Ebingen trafen, würden sich über Unterstützung durch Wegewarte freuen. Es ist ein Job für heimatverbundene Menschen, die sich gerne in der Natur aufhalten und dabei körperlich betätigen möchten. Die Größe ihres Aufgabenfeldes bleibt nach Absprache den Wegepaten überlassen. Auch für die regelmäßige Pflege von Teilstücken eines Orts-Wegenetzes ist man dankbar. Foto: Privat

Nochmals wichtig zu betonen ist es Heinrichs, dass die Wegepaten generell nicht in den Verein einzutreten brauchen. „Vereinsmitgliedschaft empfinden viele Menschen heutzutage als Zwang, deshalb engagieren sich auch immer weniger fest in einer Gruppe. Das ist in anderen Vereinen ja auch so.“ Dabei, das fügt er hinzu, seien „Zwänge“ im Albverein überhaupt nicht vorhanden. Man kann in den Vorstand eintreten, man kann an Arbeitseinsätzen teilnehmen, man kann aber auch einfach nur Wanderfreund sein, der die Liebe zur Natur und Heimat mit anderen teilt.

Falls jemand mit den Gedanken spielt, das Amt eines Wanderpaten zu übernehmen, darf er sich in Killer mit Manfred Heinrichs oder andernorts mit anderen Aktiven des Albvereins in Verbindung setzen. Anfragen sind willkommen. Kontakt zu Manfred Heinrichs erhält man unter Manfred_Heinrichs@t.online.de. Informationen im Internet findet man unter: www.albverein.net. Mehr über die Ortsgruppe Killer: killer.albverein.eu

Und noch ein Posten für den Vorsitzenden

Hauptversammlung

Der Albverein Killer traf sich dieser Tage zum Jahresrückblick. Der fiel positiv aus. Die Gruppe hat erfolgs- und ereignisreiche Monate hinter sich. Höhepunkt war das Fest zur Übergabe der wiederhergestellten am 1. Mai. Es herrschte derart großer Andrang an Tischen, Bänken und an der Verkaufstheke, dass für den Festakt gar keine Zeit blieb. Gestört hat es niemand. Gut besucht war auch das „Oierrusala“ an Ostern. Der Familienausflug hätte mehr Mitreisende vertragen können, nicht zu klagen brauchte der Vorsitzende hingegen über die Teilnahme der Mitglieder an den Arbeitseinsätzen. Neben Wanderungen beteiligte sich die Gruppe außerdem am Herbstfest des Dorfes. Die Zahl der Stunden für die Pflege der Wege, der Mehlbeerbaumallee und des Hüttenareals unter Leitung von Manfred Heinrichs als Wege- und Naturwart summierte sich auf 154 Stunden.

Wahlen

Adelheid Welte trat in der Hauptversammlung von ihrem Posten als Schriftführerin zurück. Sie bleibt dem Vorstand jedoch als Beisitzerin erhalten. Weil sich sonst niemand meldete, übernahm Manfred Heinrichs Weltes bisheriges Amt. Er ist jetzt in Personalunion Vorsitzender, Naturschutzwart, Ortswegeart, Protokollführer und zudem Fachwegewart des Zollernalb-Gaus. Bestätigt wurden Hermann Laile als Wanderwart und stellvertretender Wegewart, Josef Rommel im Amt des Altersobmanns und Agathe Maier als Schatzmeisterin. Norbert Simmendinger und wiederum Josef Rommel ergänzen die Beisitzerriege. Als Kassenprüfer walten Jasmin Petznik und Oliver Simmendinger.