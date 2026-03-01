Albverein Schwenningen: Vinzenz Greber gibt den Vorsitz ab

Nach 13 Jahren übergibt Vinzenz Greber den Vorsitz an Matthias Kienitz.
Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins im Weinhaus Siber stand der Wechsel im Amt des Vertrauensmannes im Mittelpunkt – so nennt man den Vorsitzenden. Nach 13 Jahren übergab Vinzenz Greber sein Amt für die kommenden vier Jahre an Matthias Kienitz. Greber führte den Vorsitz der Albvereins-Familie mit unermüdlichem Einsatz, großem Engagement, Weitsicht und Herzblut. Das ging aus mehreren Berichten hervor. Er sprach über die arbeitsreichen Vermietungen der Horenhütte, wobei er Hüttenwart Paul Greber und Zita Wendel lobte.