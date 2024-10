Die Theatergruppe des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Onstmettingen, führt am Samstag, 9. November, Bernd Gombolds Schwank „Auf die Gesundheit“ in der Onstmettinger Festhalle auf.

Protagonisten sind die Eheleute Inge und Klaus, Schauplatz ein Hotel, in dem Klaus mit seinem Kegelbruder Edwin ein Männerwochenende verbringt, obwohl er eigentlich an einem Wochenendseminar für gesundheitsbewusste Ernährung teilnehmen sollte.

Pech gehabt – Klaus ahnt nicht, dass seine Frau zufälligerweise im selben Hotel abgestiegen ist, und beiden ist entgangen, dass ihr Sohn Thomas Küchenchef und Mitinhaber dieses Hotels ist.

Das kann ja lustig werden! Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr Einlass, der Einlass um 18 Uhr; Karten kosten an der Abendkasse zwölf, im Vorverkauf in der Tankstelle Autohaus Thoma und der Onstmettinger Bank zehn Euro – sie können aber auch über die Internetseite https://onstmettingen.albverein.eu/ geordert werden. Die Ortsgruppe bewirtet vor der Veranstaltung und in den Pausen.