Albverein Epfendorf: Nach Ärger – so reagiert der Hauptverein aus Stuttgart auf die Kritik

Nach Konflikten hofft der Albverein Epfendorf auf einen Neuanfang. Der Vizepräsident des Hauptvereins räumt Kommunikationsfehler ein – und bittet um Vertrauen.
Der Hauptversammlung der Ortsgruppe Epfendorf des Schwäbischen Albvereins wohnten auch die stellvertretenden Vorsitzenden des Heuberg-Baar-Gaus bei. Gau-Schriftführer Peter Bantle war soeben zum Vorsitzenden gewählt worden, als sich Präsident Thomas Keck, Vizepräsident des Schwäbischen Albvereins (SAV) und im Hauptberuf Oberbürgermeister von Reutlingen, zur Situation äußerte.