Albverein Dotternhausen kündigt Pachtvertrag: Wie geht es mit der Plettenberghütte weiter?

1 Seit Mai Juni wird in der Plettenberghütte nicht mehr bewirtet. Der Schwäbische Albverein hat das Pachtverhältnis zum 14. April 2025 gekündigt Foto: Marschal

Die Ortsgruppe Dotternhausen des Schwäbischen Albvereins hat das Pachtverhältnis für die Plettenberghütte zum 14. April 2025 gekündigt. Die Zukunft der bei Wanderern beliebten Einkehrmöglichkeit auf dem Plettenberg ist ungewiss.









Die Hütte auf dem Plettenberg war für viele Wanderer und Ausflügler, aber auch für die Dotternhausener eine beliebte Einkehrmöglichkeit am Wochenende. Seit Mai vergangenen Jahres bleibt die Küche kalt. Pächterin Nadine Bechthold hat Hals über Kopf gekündigt, um die Kirchbühlhütte in Mahlstetten zu betreiben. Seither ist die Plettenberghütte geschlossen. Ob dort, auf 1000 Höhenmetern, je wieder Ausflügler bewirtet werden, steht aktuell in den Sternen. Die Ortsgruppe Dotternhausen des Schwäbischen Albvereins hat nämlich seinen Pachtvertrag zum 14. April 2025 gekündigt, wie die Vorsitzende Ilse Ringwald auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.