Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Bösingen fuhr jüngst mit dem Bus in den Freizeitpark nach Tripsdrill. Gesponsert hatte den Bus der Verein.

An Bord mit Busfahrer Hans-Willi waren 19 Erwachsene und 22 Kinder, und sogar ein Baby war dabei. Angekommen in Tripsdrill wurden die Eintrittskarten besorgt, und los ging’s mit „g’sengter Sau und Co“.

Viel zu schnell verflog die Zeit als um 17.15 Uhr die Heimfahrt startete. Angekommen in Bösingen war man sich einig, „in 2025 fahren wir wieder nach Tripsdrill“, so der Albverein in seiner Pressemitteilung.