Zusammen mit Gründungsmitgliedern, Mitgliedern und Wanderfreunden am „Käpelle“ in Binsdorf die Einweihung des Ehrenbänkles gefeiert. Im Rahmen dieses festlichen Anlasses wurde Paul Held für seine langjährige Verdienste geehrt.

Pfarrer Jean Jose erteilte dabei kirchlichen den Segen, der mit dem Lied „Großer Gott wir loben dich“ abgeschlossen wurde. Mit einem Gedicht würdigte Vertrauensmann Waldemar Bitzer die langjährigen Verdienste.

„Dieses Bänkle wurde für Paul geweiht“, sagte Bitzer in Reimform. „Es ist ein Platz voll Dankbarkeit und Zeit. Der Albverein, er ist sein Sinn, sein Herz, sein Stolz sein tiefstes Inn. Er ist ein Ehrenmann mit Herz und Stil, fürs Städtle hat er getan so viel. Mit Herz und Hand hat er viel bewegt, die Heimatliebe tief gehegt. Wer hier verweilt, der spürt sofort, hier lebt ein Stück von seinem Wort. Das Bänkle hier mit seinem Namen, ist Ort des Ruhms in frohem Rahmen. Hier steht es still, ganz schlicht und fein, Ein Bänkle aus Holz, vom Albverein.“

Schriftzug „Ehrenvorstand Paul Held“ eingebrannt

Paul Held zeigte sich bewegt von dem Geschenk. In das Bänkle wurde der Schriftzug „Ehrenvorstand Paul Held“ eingebrannt ist.

Gefeiert wurde mit den Wanderfreunden rund ums Käpelle bis tief in die Nacht. Selbst der Regen hat die Feierlichkeit nicht gestört. Es war ein würdiger Rahmen für einen besonderen Wanderfreund.

32 Jahre an der Spitze

Paul Held

wurde bei der Wiedergründung des Binsdorfer Albvereins am 23. April 1971 zum Vertrauensmann (Vorsitzenden) gewählt. Er hatte dieses Amt 32 Jahre lang inne, bis 2013. Seitdem führt Waldemar Bitzer die Ortgruppe Binsdorf.