Albumkritik: Songs von Udo Lindenberg überraschend neu interpretiert

In diesen Tagen dreht sich viel um Udo Lindenberg. Der Panikrocker wird Mitte Mai 80 Jahre alt. Pünktlich zum Geburtstag gibt es nun ein Tribute-Album: seine Lieder mit der Handschrift von anderen.
Hamburg - Dieses Tribute-Album fühlt sich an wie eine gelungene Sonderausgabe der Vox-Sendung "Sing mein Song – das Tauschkonzert – die Udo-Lindenberg-Edition". Ins Tonstudio wurde eine illustere Mischung aus Künstlerinnen und Künstlern mehrerer Generationen geladen. Ob Filmmusik-Ikone Hans Zimmer, das Countryrock-Duo BossHoss, Punkrockerin Deine Cousine, Sängerin Lara Hulo oder Reggae-Sänger Gentleman – die Interpreten könnten kaum verschiedener sein. Und genau das macht das Album "We love Udo" so besonders.