Album-Kritik „Saviors“: Green Day und der amerikanische Albtraum

1 Billy Joe Armstrong, Tré Cool und Mike Dirnt (von links) sind Green Day Foto: Warner Music

Zwischen Tiktok, Insta und Verschwörungstheoretikern: Billie Joe Armstrong verpackt wieder Gesellschaftskritik in melodieseligen Punkrock. So klingt „Saviors“, das neue Album von Green Day.









Was ist nur aus dem Amerikanischen Traum geworden? Billy Joe Armstrong irrt durch eine Welt voller Menschen, die arbeitslos sind und sich überflüssig fühlen, eine Welt, in der es für die einen nur um Tiktok und Steuern geht, während andere in Unterführungen auf zerbrochenen Glas schlafen. In „The American Dream Is Killing Me“ prangert Armstrong mit seiner Band Green Day die Scheinheiligkeit des Wahnsinns im Hier und Jetzt an, lässt knuffige Punkrockgitarren auf ein Streichquartett treffen.