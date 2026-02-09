Albstädterin verurteilt: Es geht um Kokain – abgehörte Telefonate überführen Frau

Unter anderem wegen Handels mit Kokain ist eine 28-jährige Albstädterin in Hechingen verurteilt worden. Unter Tränen gesteht die Frau bei der Verhandlung.
Vor dem Amtsgericht Hechingen hat sich eine 28-jährige Albstädterin wegen gewerbsmäßigen Handels mit Kokain und Cannabis sowie Beihilfe zum Handel mit Kokain verantworten müssen. Die angeklagten Taten liegen weit in der Vergangenheit: Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau vor, zum Jahresende 2022 einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben, um sich damit eine dauerhafte Einnahmequelle zu beschaffen.