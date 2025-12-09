Albstädterin in Koch-Show: Warum Carmen Kreiß bei „The Taste“ unfreiwillig weinen musste

Im Halbfinale der Sat1-Kochshow „The Taste“ steht Carmen Kreiß aus Albstadt am Mittwoch. Dann erleben die Zuschauer die letzte verbliebene Hobbyköchin unter Profis.
„Carmen muss man einfach machen lassen! Sie hat einfach ein sehr hohes Verständnis von Geschmack!“ Steffen Henssler, zu dessen Team Carmen Kreiß aus Albstadt in der 14. Staffel der Sat1-Kochshow „The Taste“ gehört, war genau die richtige Wahl, betont die sympathische Hobbyköchin, die sich erfolgreich durch bisher sieben Folgen gekocht hat.