Albstädterin in Koch-Show: Warum Carmen Kreiß bei „The Taste“ unfreiwillig weinen musste

Im Halbfinale der Sat1-Kochshow „The Taste“ steht Carmen Kreiß aus Albstadt am Mittwoch. Dann erleben die Zuschauer die letzte verbliebene Hobbyköchin unter Profis.

„Carmen muss man einfach machen lassen! Sie hat einfach ein sehr hohes Verständnis von Geschmack!“ Steffen Henssler, zu dessen Team Carmen Kreiß aus Albstadt in der 14. Staffel der Sat1-Kochshow „The Taste“ gehört, war genau die richtige Wahl, betont die sympathische Hobbyköchin, die sich erfolgreich durch bisher sieben Folgen gekocht hat.

Alle anderen Teamchefs griffen mehr ein, wenn ihre Schützlinge Köstlichkeiten für große Servierlöffel zubereiteten. Steffen Henssler habe erkannt, dass sie eine sei, deren kleine graue Zellen erst einmal in Ruhe arbeiten müssten, um etwas Originelles aus den Zutaten, welche die Gastjuroren mitbringen, zu zaubern. Dass in Folge vier Ricky Saward, Inhaber des ersten grünen Michelinsterns weltweit, Gastjuror war – laut Carmen Kreiß „eine Koryphäe der veganen Küche“ – kam der Mutter einer Vegetarierin einerseits entgegen, denn sie kann auch ohne Tierisches Meisterhaftes zaubern und servierte frittierte Zucchini, Zucchinicreme, gebratene Zucchini und Zucchinitrebe.

Zu weihnachtlich für die Juroren

Noch raffinierter war ihr Löffel beim Einzelkochen: Aubergine mit Seidentofu-Creme, Shitakepilzen, geröstete Kartoffeln und frittierter Koriander waren wunderschön darauf angerichtet. „Das Gewürz ‚Quatre Espice‘, das ich verwendet habe, hat die Jury als ‚zu weihnachtlich‘ bewertet“, berichtet die 50-Jährige, „aber glücklicherweise habe ich keinen roten Stern erhalten und musste nicht ins Entscheidungskochen“. Die vegane Küche sei – trotz der Vegetarier am heimischen Küchentisch – „tatsächliche eine Herausforderung“ für sie gewesen, betont sie. Aber egal: Weiter ist weiter.

Carmen Kreiß beherrscht das Handwerk einer Köchin – auch das Reiben. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Denn in Folge fünf war Musik drin – und auf dem Löffel, denn diese Vorgabe hat Gastjuror Daniel Gotschlich gemacht, ein passionierter Schlagzeuger. Was kocht man bloß, wenn man das Los „Pauke“ zieht, wie Steffen Hensslers Schützlinge im Teamkochen? Wohl dem, der Carmen Kreiß im Team hat, deren kleine graue Zellen unmittelbar zu arbeiten anfangen.

Kaffeepulver auf die Rote Bete

Das Ergebnis war besonders originell: Iberico Schweinenacken, Kartoffel-Selleriepüree, Soja-Balsamico-Jus und gebackene Rote Beete garnierte sie mit einem Hauch Kaffeepulver und zauberte beim Einzelkochen Herbsttrompeten-Schweinefleisch, Gyoza, Korallenhippe, Herbsttrompeten-Jus, Mango-Passionsfrucht-Mayonnaise und Flügelbohnen. Das Urteil der Juroren: „Fantastisch!“

Ganz fein dosiert Carmen Kreiß ihre Zutaten. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Warum sie dennoch keinen goldenen Stern bekam, weiß Carmen Kreiß nicht, holte sich aber einen in der nächsten Folge beim Thema „Die vier Elemente“, als ihr Team das Los „Feuer“ zog und die Albstädterin thailändische Garnele mit Kokos Kaffirlimettencreme und Erdnuss-Crunch zauberte.

„Beim Einzelkochen bin ich auf Risiko gegangen und habe mit der grünen Papaya ein Dessert gemacht“, berichtet sie. Doch dann der Schreck: „Der Löffel war viel zu süß!“

Auf den Instinkt hören: Das macht sich bezahlt

Also folgte sie ihrem Instinkt, gab in letzter Sekunde Limettensaft und -abrieb sowie eine Prise Fleur de Sel zu ihrem Kokos-Sticky-Reis mit Papaya-Krokant, eingelegter Papaya, Thai-Basilikum-Limetten-Kaviar und Reis-Chip – und die Coaches fanden das einfach spitze.

„Ich war so emotional, dass ich sogar mit den Tränen kämpfen musste“, berichtet die Hobbyköchin. „Obwohl ich mir geschworen hatte, niemals im Fernsehen zu weinen!“

Hingerissen von Andreas Caminada

Verzückt hingegen waren Carmen Kreiß und alle anderen dann von Gastjuror Andreas Caminada in Folge sieben, in der die Albstädterin im Teamkochen Rehfilet, Himbeer-Rote-Beete-Creme, Rotwein-Himbeer-Jus, Haselnuss-Crunch, gebratenen Pfifferling, Pilz Duxelles, Wacholderstaub und Himbeere auf ihren Löffel zauberte. Das Motto: „Märchenhafte Löffel.“

Mit Teamkollegin Sandra hat Carmen Kreiß perfekte Löffel gezaubert. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Im Einzelkochen punktete sie mit einem besonders feinen, zarten Löffel mit Forellentatar, Apfel, Meerrettich und Gurkenrolle mit Frischkäse-Meerrettich-Creme, wobei sie sich „beim Anrichten besonders Mühe gegeben“ hatte – zur Freude der Juroren: „Da bin ich wirklich auf dem Elfenflug!“ lautete der Kommentar von Tim Raue.

Einen goldenen Stern gab es dafür zwar nicht, doch dafür steht Carmen Kreiß im Halbfinale, das am Mittwoch, 10. Dezember, ab 20.15 Uhr auf Sat1 ausgestrahlt wird.