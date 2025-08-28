Albstädterin geschockt: 21 Minuten Parken kostet 40 Euro

Sein Auto auf dem Parkplatz des Ebinger Mix Marktes abzustellen, ohne ihn zu betreten, kann teuer werden. Diese Erfahrung hat die junge Albstädterin Alena Janelli gemacht.
Bereits vor acht Jahren hatte unsere Zeitung über ein Phänomen berichtet, das nicht wenigen Albstädtern damals noch unvertraut war: Man erhielt unverhofft einen Brief von einem Böblinger Rechtsanwalt, der einem mitteilte, dass man ein halbes Jahr zuvor – Tag und Uhrzeit waren genannt – auf dem Parkplatz des fraglichen Einkaufsmarktes geparkt und dabei die bewilligte Parkzeit überschritten habe.