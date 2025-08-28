Albstädterin geschockt: 21 Minuten Parken kostet 40 Euro

Sein Auto auf dem Parkplatz des Ebinger Mix Marktes abzustellen, ohne ihn zu betreten, kann teuer werden. Diese Erfahrung hat die junge Albstädterin Alena Janelli gemacht.

Bereits vor acht Jahren hatte unsere Zeitung über ein Phänomen berichtet, das nicht wenigen Albstädtern damals noch unvertraut war: Man erhielt unverhofft einen Brief von einem Böblinger Rechtsanwalt, der einem mitteilte, dass man ein halbes Jahr zuvor – Tag und Uhrzeit waren genannt – auf dem Parkplatz des fraglichen Einkaufsmarktes geparkt und dabei die bewilligte Parkzeit überschritten habe.

Man habe damals die unterm Scheibenwischer angeheftete Aufforderung, die vereinbarte „Vertragsstrafe“ zu bezahlen, ignoriert – jetzt werde ein höherer Betrag fällig. Nun kämen noch die „Post- und Telekommunikationsentgeltspauschale“, die Kosten der Halterermittlung beim Kraftfahrtbundesamt und nicht zuletzt die Anwaltskosten hinzu.

Im Fall, um den es damals ging, war der fragliche Einkaufsmarkt der Mix Markt in der Ebinger Friedrichstraße, und die zulässige Parkzeit war auf einem Schild angegeben: eine Stunde. Die „vereinbarte Vertragsstrafe“ betrug 19,90 Euro, der Aufschlag des Böblinger Mahners 58,50 Euro – machte zusammen 78,40 Euro.

Acht Jahre später sieht die Welt anders aus

Der Ausgang dieses Mahnverfahrens ist unbekannt; allerdings war aus Fachkreisen seinerzeit zu vernehmen, die Chancen des „Parksünders“ im Zivilprozess seien so übel nicht – wohl auch, weil der Nachweis der Überschreitung erst einmal erbracht werden musste. Dass ein Digitalfoto und die Zeugenaussage eines Marktmitarbeiters dafür genügten, war nicht unbedingt ausgemacht.

Der Brief kommt erst vier Monate später

Acht Jahre später sieht die Welt anders aus – das hat Alena Janelli schmerzhaft erfahren. Am 9. Dezember 2024 um 15.24 Uhr war sie mit ihrem Wagen auf den Parkplatz des Mix Marktes gefahren, hatte ihn abgestellt und war einkaufen gegangen – aber nicht im Mix Markt, sondern im Media-Markt auf der anderen Straßenseite. Um 15.45 Uhr kehrte sie zurück zu ihrem Auto und fuhr davon.

Am 16. April des folgenden Jahres erhielt sie Post. Diesmal nicht vom Anwalt, sondern von einer Firma namens Parkio, die die Überwachung privater Parkflächen offensichtlich zu einem Geschäftsmodell gemacht hat. Der Inhalt des Schreibens: Janelli habe auf dem Parkplatz des Mix Marktes geparkt, obwohl dort auf Schildern unmissverständlich zu lesen stehe, dass der Parkraum für Kunden reserviert und außerhalb der Geschäftszeiten tabu sei. Kostenpunkt: 40 Euro – und zwar ohne dass es zuvor ein Knöllchen gegeben hätte.

Eine Stunde Kulanz? Die gibt es nicht mehr

Die Unterschiede zum Jahr 2017 sind unübersehbar: Alena Janelli hat 21 Minuten lang geparkt – die eine Stunde Kulanz gibt es nicht mehr. Ferner muss, wer parkt, den Markt betreten. Vor allem aber lässt sich problemlos nachweisen, ob er das getan hat oder nicht: Parkplatz und Eingang werden mit Digitalkameras überwacht, und zwar ab der Zufahrt. Wer auf den Parkplatz fährt, ist registriert und wird zur Kasse gebeten, wenn er sich nicht in den Markt begibt. So richtig begriffen hat Alena Janelli das allerdings erst, nachdem sie die Probe aufs Exempel gemacht hatte: Sie fuhr in die Friedrichstraße, um das fragliche Schild zu fotografieren, das sie im Dezember schlicht übersehen hatte – und beging dabei den Fehler, erneut die digitale Schranke zum Parkplatz mit ihrem Wagen zu passieren. Prompt erhielt sie Wochen später den nächsten Strafzettel. Diesmal seien es keine zehn Minuten gewesen; Parkio habe dafür 47,50 Euro berechnet.

Janelli hat inzwischen beide Summen gezahlt – es blieb ihr auch nicht viel anderes übrig: Juristisch, darüber sind sich die Internet-Experten weitgehend einig, ist das Vorgehen von Mix Markt und Parkio nicht zu beanstanden.

Fahrer und Halter müssen nicht identisch sein

Parkio nimmt nämlich keineswegs die Hoheitsrechte des kommunalen Ordnungsdienstes für sich in Anspruch, sondern beruft sich aufs Zivilrecht: Wer parkt, der akzeptiert damit automatisch die Geschäftsbedingungen, die auf dem Schild stehen, und wird vertragsbrüchig, wenn er sich nicht daran hält. 40 Euro Strafe sind offenbar noch im Rahmen des Statthaften.

Ein Detailproblem ist allenfalls, dass Fahrer und Halter nicht identisch sein müssen und der Halter nicht für Verträge haftbar gemacht werden kann, die er nicht geschlossen hat. Weigert er sich in diesem Fall aber, den Fahrer zu nennen, kann er seinerseits sanktioniert werden – zum Beispiel mit einem permanenten Platzverbot.

Was die Parkio GmbH zu den Parkvorschriften sagt

Mit Zahlungen

muss rechnen, wer den Mix-Markt-Parkplatz ohne erkennbaren Besuch des Mix-Markts nutzt; er begehe einen Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), so die Parkio GmbH. Dann werde eine Vertragsstrafe in Höhe von 47,50 Euro pro Verstoß fällig. Diese Höhe sei einheitlich und werde nicht nach Häufigkeit der Verstöße gestaffelt. „Für besondere Verstöße wie das Blockieren von Feuerwehrzufahrten gelten gesonderte Vertragsstrafen.“

Wer im Mix-Markt einkauft,

danach aber noch kurz in der Nachbarschaft, zahle keine Strafe. „Solange eine klare Bewegungsverknüpfung zwischen Fahrzeug und Mix-Markt erkennbar ist, liegt keine vertragswidrige Nutzung vor. Ein Verlassen der Fläche – etwa für einen zusätzlichen Einkauf anderswo – wird kulanterweise bis zu 60 Minuten geduldet.“

Keine Rolle spielt es,

ob ein Kunde Ware im Markt einkauft: Entscheidend sei lediglich die erkennbare Absicht, Kunde des Mix-Markts zu werden, nicht der tatsächliche Kauf von Waren, erklärt die Parkio GmbH.

Dreht ein Fahrer

nur eine Runde auf dem Gelände, nutzt er laut Parkio GmbH die Privatfläche, „ohne dass ein Besuch des Mix-Markts erkennbar ist“, was gegen die AGB verstoße und eine Vertragsstrafe in Höhe von 47,50 Euro auslöse, sofern das Parkaufsichtssystem einen Verstoß feststelle. Die Parkaufsicht erfolge automatisiert oder manuell und basiere auf den deutlich sichtbaren Hinweisschildern vor Ort sowie den rechtlich gültigen AGB. „Die Erhebung von Vertragsstrafen wurde durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18. Dezember 2019 (Az. XII ZR 13/19) bestätigt“, so die Parkio GmbH.