Albstädterin bei ZDF-Küchenschlacht: Schwäbisch-Crashkurs für den Moderator

5 Juror Thomas Martin (vorne) mit Svetozar Savić, Silke Meier, Mario Kotaska und Carmen Soudani (von links) in der vierten Folge der ZDF-Küchenschlacht in dieser Woche Foto: Fernsehmacher GmbH & Co. KG/Norman Kalle

Ist Carmen Soudani aus Laufen am Freitag im Finale der ZDF-Küchenschlacht? Nach zwei Tagessiegen an drei Sendetagen steht die 49-Jährige in jedem Fall beim Publikum hoch im Kurs und zieht schlagfertig und humorvoll die Sympathien auf sich.









„Wir grillen tatsächlich zwölf Monate im Jahr“, sagt Carmen Soudani vor ihrer vierten Sendung in der ZDF-Küchenschlacht. Somit hat die Laufenerin beste Voraussetzungen für Erfolg, wenn’s heiß wird in der Hamburger Fernsehküche. Ihr Konkurrent Svetozar Savić hat hingegen schlechte Karten, lebt er doch in einer Wohnung, wo man nicht grillen kann, wie er sagt. Stapelt er nur tief?