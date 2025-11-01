Albstädterin bei „The Taste“: Carmen Kreiß serviert Liebe im Löffel – und erntet tolle Komplimente

„Ganz viel Kochverstand und vor allem richtig, richtig Ehrgeiz“ – die Coaches haben sich überschlagen mit Lob für die Albstädterin in der Kochshow. Aber ist sie auch weiter?
„Hallo, ich hab’ Lust auf Kochen!“ Carmen Kreiß aus Albstadt hätte das nicht betonen müssen, als sie in der Kochshow „The Taste“ ihren ersten großen Auftritt hat. Nach der harten Casting-Phase ist ihr die Lust darauf, mit Größen wie Alexander Herrmann, Tim Raue, Elif Oskan und Steffen Henssler mittwochs ab 20.15 Uhr in Sat1 vor großem Publikum zu kochen, ins Gesicht geschrieben.