Albstädterin auf Mission: 45 Welpen suchen ein liebevolles Zuhause

Wie Marion Probst aus Albstadt-Laufen versucht, junge und ältere Mischlingshunde vor dem sicheren Tod zu retten.
Ein lautes Freudenkonzert hatte Marion Probst erwartet, als sie in der rumänischen Stadt Sighetu Marmatiei Mitte April eintraf. Zwei Wochen lang war sie wieder im Shelter, um die größte Not zu lindern. Das Video, das sie angefertigt hat, spricht Bände. Wie in einem Gefängnis stehen sich zwei Reihen mit jeweils sieben Zwingern gegenüber. In jedem sind sieben Hunde, zumeist Rüden, untergebracht. Gleich um die Ecke buhlen insgesamt 45 Welpen im Alter von bis zu sieben Monaten um die Gunst und Aufmerksamkeit der Ehrenamtlichen aus Albstadt-Laufen, die verkündet: „Es ist so voll wie nie.“