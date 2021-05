1 In mehreren Fahrzeugen waren Polizeibeamte zur Verhandlung in Balingen gekommen. Foto: Maier

Schläge ausgeteilt und eine Polizeibeamtin fast überfahren – dafür erhielt ein junger Mann jetzt vor dem Balinger Amtsgericht ein siebenmonatige Haftstrafe auf Bewährung.

Balingen - Weil ihm ein Kunde eine Rechnung nicht bezahlt hatte, suchte ein damals 26-jähriger Albstädter Computerladen-Besitzer im vergangenen Jahr zusammen mit zwei Kumpanen diesen auf und vermöbelte ihn. "Kennst Du mich noch? Ich hab’ Schläge ins Gesicht abbekommen", sagt der 39-Jährige zu dem Angeklagten vor dem Balinger Amtsgericht. Die vorgeworfene Tat liegt ein Jahr zurück.

Bereits 2018 hatte das Opfer in Albstadt von dem Angeklagten zwei Laptops gekauft, jedoch außer einer geringfügigen Anzahlung die Rechnung nicht beglichen. Zwei Jahre ging die Geschichte hin und her, der Händler schickte zahlreiche Textmitteilungen. Schließlich wurde es ihm zu bunt: Mit zwei Kumpels reiste er zur Wohnung des Schuldners an. Da gab es dann das große Programm: Der Mann wurde geschlagen, sein Fernsehgerät kaputt gemacht und zahlreiche Gegenstände wie eine Playstation, eine Uhr und ein Laptop mitgenommen.

Psychologisches Problem mit Einsatzkräften?

An Heiligabend desselben Jahres fiel der Angeklagte in Rosenfeld einer Polizeistreife auf, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit aus einer Tankstelle raste. Bei der nachfolgenden Kontrolle setzte er zurück und fuhr beinahe eine Polizeibeamtin um, die versuchte, die Beifahrertür zu öffnen.

Vor Gericht gab der Beschuldigte an, ein psychologisches Problem mit Einsatzkräften zu haben, seit er einen Autounfall hatte, bei dem ihm zu Unrecht eine Schuld zugewiesen worden sei. "Wenn man mir was unterstellt, was nicht wahr ist, kommen Panikattacken auf", sagte der Mann.

Auch der Kläger, der überfallen wurde, machte für sich ein psychisches Problem geltend. Das Gericht entschied letztendlich, dass der Überfall zwar stattgefunden hat, aber das Opfer keine wirklichen Schäden abbekommen habe.

Die Geschichte mit der Polizeikontrolle fand die Richterin weniger spaßig: "Das geht gar nicht, dass Sie in eine Polizeikontrolle kommen und ausrasten", befand sie. Der 27-Jährige erhielt deshalb eine siebenmonatige Haftstrafe auf Bewährung. Seinen Führerschein ist er fürs Erste los. Dennoch befand die Richterin: "Es ist nicht allzu viel passiert."