1 Ein Albstädter muss sich wegen mehrerer Vergehen derzeit vorm Hechinger Landgericht verantworten. Foto: Müller

Im Prozess gegen den 36-jährigen Albstädter, der einen Gemeindevollzugsbeamten bedroht und einen Zechkumpan mit vorgehaltenem Messer 90 Euro abgenötigt haben soll, fällt am Donnerstag das Urteil.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - In der Verhandlung am Montag wurden fünf Zeugen angehört. Drei waren Polizisten, die an den Ermittlungen beteiligt waren, einer der Inhaber des Bekleidungsgeschäfts, aus dem die Hose gestohlen worden war, und der fünfte ein früherer Arbeitgeber des Angeklagten.

Im Falle der Hose ist die Beweislage ziemlich klar: Sie wurde nach der Tat nicht nur beim, sondern am Angeklagten gefunden; das Etikett baumelte noch am Bund. Offensichtlich hatte er die Hose im Laden anprobiert und sie dann einfach anbehalten, ohne sie zu bezahlen. Dem Verkäufer, der die übrigen Einkäufe abkassierte, war der Kleidungswechsel nicht aufgefallen; dass ein Diebstahl vorlag, belegten die Videoaufnahmen – "vorher – nachher" – und die Auflistung auf dem Kassenzettel. Von einer Hose stand darauf nichts zu lesen.

Falsche Wohnung gestürmt

Im Falle der "Terrorattacke" auf den städtischen Vollzugsbeamten, der einen Blitzer in der Bitzer Steige aufbauen wollte, hatte eine Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, zu Tage gefördert – die Polizei fand sie in einem Karton unter dem Bett. Wo sie suchen musste, hatte sie erst durch einen Anruf der Mutter des Angeklagten erfahren, die den ersten Akt der Auseinandersetzung von fern mitverfolgt hatte. Zuvor hatten die Ermittler einen gänzlich Unbeteiligten verdächtigt und dessen Wohnung durch das SEK stürmen lassen. Der Mann hat den Zugriff bis heute in hässlicher Erinnerung.

Bei der dritten Tat, die dem Angeklagten zur Last gelegt wird, fällt die Rekonstruktion deshalb etwas schwerer, weil der Geschädigte wie auch der Angeklagte zur Tatzeit berauscht waren – wodurch und im welchem Maße, blieb ein Stück weit offen: Der Atemalkoholtest des Geschädigten ergab am folgenden Morgen lediglich 0,14 Promille; laut seiner Aussage war allerdings auch Cannabis im Spiel, und der eine der beiden Ermittler, die in dieser Sache angehört wurden, wusste auch von "ein paar Nasen Amphetamin" zu berichten.

Keine Machete gefunden

Angeblich hatte der Angeklagte, assistiert durch einen Kumpan, versucht, seinem Opfer im Streit um eine digitale Feinwaage Geld abzunötigen. Dieses erlitt dabei nachweislich einen Schlag auf den Kopf und Schnittverletzung; ob der Hieb allerdings, wie es behauptet, mit einer Machete oder nur mit einer leeren Bierflasche geführt wurde, blieb offen, desgleichen, ob ihm tatsächlich gedroht wurde, seine Finger mit dem Hammer zu traktieren. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden weder Machete noch Hammer gefunden – was allerdings nichts bedeuten muss.

Stückelung stimmte nicht

Ungereimtheiten gab es auch beim Geld. Das Opfer hatte zu Protokoll gegeben, ihm seien 90 Euro – ein 50-, ein 20- und zwei Zehn-Euro-Scheine – abgepresst worden; im Geldbeutel des Angeklagten fand sich zwar ein Betrag in dieser Größenordnung, aber die Stückelung stimmte nicht. Dieses Geld wollte er von einem Arbeitgeber erhalten haben, der deshalb vom Gericht vorgeladen wurde und die Behauptung bestritt. Das Arbeitsverhältnis sei schon vor zwei oder mehr Jahren beendet gewesen; wo immer das Geld her sei, von ihm stamme es nicht.

Für die Beurteilung all dieser Taten dürfte von besonderer Bedeutung sein, welchen Einfluss auf die Schuldfähigkeit des Angeklagten man seinem langjährigen Drogenkonsum beimisst. Der Gutachter vertrat die Auffassung, das dieser die "Einsichts- und Steuerungsfähigkeit" des 36-Jährigen merklich beeinträchtige; in seiner Analyse des Blitzer-Vorfalls, bei dem der Angeklagte 3,1 Promille im Blut gehabt haben soll, war er bereit, Schuldunfähigkeit in Erwägung zu ziehen. Das Urteil fällt am Donnerstag, 7. Juli; die Verhandlung beginnt um 9 Uhr.