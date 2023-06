Verbreitung und Besitz kinder- und jugendpornografischen Materials, versuchter sexueller Missbrauch einer 13-Jährigen – die Liste der Vorwürfe der Staatsanwältin ist lang. Die Quittung gibt es vom Schöffengericht des Hechinger Amtsgerichts: eine Freiheitsstrafe, zur Bewährung ausgesetzt, eine Geldstrafe und die Verfahrenskosten.

Der 53-jährige Angeklagte wirkt gelassen. Er ist verheiratet, arbeitet im Straßenbau, wohnt mit seiner Frau in einer Mietwohnung. Sie haben keine Kinder, aber gemeinsame Hobbys: Wandern und Fußball gucken. Er kocht gerne. In der Tat habe er die Bilddateien mit Kindern, vor allem Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren, heruntergeladen und gespeichert, räumt der Angeklagte ein. „Aus Neugier.“

Reiner Zufall? Da werden Zweifel laut

Rein zufällig sei er darauf gestoßen, bei der Suche nach „normalen“ Pornos. Zufall? Neugier? Die Staatsanwältin hat Zweifel. Die Bilder, die Prozessbeteiligte wortlos in Augenschein nehmen, machen betroffen: Alle Arten von Sexualkontakten und Penetration zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, von zur Schau gestellten Geschlechtsteilen, aus FKK-Foren, heruntergeladen vom Messenger-Dienst Telegram oder von pornografischen Internet-Seiten. Wie alt die Kinder und Jugendlichen sind, lässt sich anhand der Schambehaarung grob schätzen.

Die Amerikaner haben strenge Gesetze

Damit nicht genug: Unter dem Decknamen „Robin Hood“ hatte er einer 13-Jährigen ein Bild von einem nackten Mädchen zugeschickt und das Kind aufgefordert, ihm ihrerseits ein Bild zukommen zu lassen. Was allerdings nicht geschah, denn US-Provider sind gesetzlich verpflichtet, derart „strafrechtliche Sachverhalte“ an eine Kinderrechts-Organisation weiterzuleiten. Die gibt die Informationen an die Behörden in den USA und im Ausland. So landete die Sache beim Bundeskriminalamt.

Von da bis zur Ermittlung der Person und der Adresse des 53-jährigen „Robin Hood“ war es nur ein Schritt: Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss von Handys, Laptop und PC folgten, und die Dateien werteten IT-Fachleute der Kripo Tübingen aus.

„Die Handys können Sie wegwerfen!“

Auf die Rückgabe der Handys, auf denen er kinderpornografisches Material gespeichert hatte, verzichtet er: „Die können Sie wegwerfen.“ Den Laptop seiner Frau habe man ja schon zurückgegeben, die beiden „sauberen“ Handys auch.

Auf die Vernehmung der Zeugen – die Polizisten, die den Fall bearbeitet hatten – verzichtet das Gericht, denn selten ist ein Fall so klar wie dieser. Und selten sind sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung so einig: Ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, ein Bewährungshelfer, eine Geldauflage von 3000 Euro, zahlbar in zehn Monatsraten.

Die Staatsanwältin fordert zudem drei ambulante Termine beim Psychiater. Ihre Einschätzung: Gäbe es kein kinderpornografisches Material, das „mit wenigen Klicks“ frei zugänglich ist, wäre auch die Zahl der Missbrauchsfälle wesentlich geringer.