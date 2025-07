Nun traf man sich im zweiten Anlauf zu einer außerordentlichen Hauptversammlung, und alles klappte hervorragend. Für die erste Hauptversammlung waren die Einladung zu spät verschickt worden, so dass aus formalen Gründen weder Wahlen noch Berichte abgehalten werden konnten.

In der zweiten Hauptversammlung erinnerte der Vorsitzende Walter Spengler in seiner Begrüßung an die verstorbene Inge Götz, die Gründungsmitglied und eine große Gönnerin des Vereins gewesen sei.

Für Jubiläumsfest wird vom Verein eine GbR gegründet

Die Tätigkeitsberichte fielen kurz aus. Schriftführer Krischan Spengler berichtete über die Erstellung der Festschrift zum 750-jährigen Ortsjubiläum Margretshausen, die unter seiner Regie erstellt wurde und einen hohen Zeitaufwand erforderte.

Lennart Spengler berichtete über die Gründung einer GbR im Hinblick auf das große Festwochenende vom 5. bis 7.September aus finanziellen Gründen erfolgt.

Als Kassier legte Lennart Spengler eine zufriedenstellende Bilanz vor, die Kassenprüfung hatte keine Beanstandungen. Mitglied Eberhard Götz beantragte die Entlastung, die reibungslos verlief.

Konzert im September findet im Klosterhof statt

Neben dem Engagement beim Jubiläumsfest und dem Fest zum 50er-Fest der Stadt Albstadt steht für den Förderverein die Organisation eines Konzertes unter Leitung von Josef Hutt am 20.September im Klosterhof auf dem Programm. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Festhalle statt. Am 2. Advent spielt das Kammerorchester Albstadt in der Kirche St. Margareta.

Als wichtige Aufgabe für die nähere Zukunft schilderte Walter Spengler die Fertigstellung einer Klosterchronik. Er bat um die Mithilfe engagierter Mithelfenden.

Hierzu passte die Anmerkung eines Mitgliedes, das Kloster Margrethausen und damit auch der Förderverein verdiene viel mehr Beachtung als bisher. Eine bessere und effizientere Öffentlichkeitsarbeit könne dazu beitragen, mehr Helfende zu gewinnen.

Thomas Bolkart wurde in der Versammlung aus dem Ausschuss verabschiedet. Sein Engagement und seine Impulse wurden vom Vorstand ausdrücklich sehr gelobt.

Walter Spengler wird als Vereinsvorsitzender im Amt bestätigt

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Walter Spengler ist Vorsitzender, Beisitzer sind Stefan O. Bihler, Bernd Kramer und Josef Ungar. Neu im Ausschuss sind Christoph Gerstenecker und Alexander Thiel. Als Kassenprüfer sind Walter Pudritzki, Sonja Lerche und Franz-Josef Götz.