Reiner Veit, geschäftsführender Gesellschafter der CompData Computer GmbH in Lautlingen, hat die IHK Reutlingen-Tübingen-Zollernalb mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Seit 20 Jahren bringe Reiner Veit seine wirtschaftliche Expertise, seine regionale Verwurzelung und seine persönliche Überzeugung in die Arbeit der IHK ein, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ich sehe das Ehrenamt nicht als Pflicht, sondern als Chance, aktiv mitzugestalten – für die Wirtschaft, aber vor allem für unsere Region“, so Veit. „Die Auszeichnung freut mich sehr, aber sie gilt auch all den Menschen, mit denen ich in diesen zwei Jahrzehnten gemeinsam etwas bewegen durfte.“

Reiner Veit ist seit 2005 Mitglied der IHK-Vollversammlung und engagiert sich seit vielen Jahren aktiv im Gremium Zollernalbkreis. Seine Expertise bringt er auf Bundesebene in den Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Berlin ein. Als geschäftsführender Gesellschafter der CompData, IT-Partner für mittelständische Unternehmen, verbinde er digitalen Weitblick mit Innovationsfreude und regionaler Verantwortung.

CompData Computer GmbH

CompData

ist kompetenter und innovativer IT-Partner mittelständischer Unternehmen, der Kunden zukunftsfähige IT-Technologien mit hohem Nutzen bietet. Mit 48 Jahren Erfahrung betreut das System- und Softwarehaus rund 1.000 Kunden im deutschsprachigen Raum. Das Portfolio umfasst ganzheitliche IT-Beratung, die zuverlässige Betreuung mit professioneller Hardware und vollständig vernetzter Software sowie IT-Security-Lösungen, für sichere und effiziente digitale Prozesse. Seit 45 Jahren bietet CompData spezialisierte IT-Lösungen für Bäckereien und ist seither einer der stärksten IT-Partner der Branche. CompData vertieft die Expertise seines 90 Mitarbeiter starken Teams durch kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungen bei marktführenden Partnern. www.compdata.de