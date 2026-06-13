Albstädter Triathlet: Ironman Ahmet Simsek ist aus Hamburg zurück

Ein Jahr lang hat der 23-jährige Albstädter hart trainiert, um sich seinen Traum zu verwirklichen. Nach einigen Marathonläufen war der Ironman sein Ziel. Das hat er nun erreicht.
So sehen strahlende Sieger aus! Vergangenen Sonntag fand die Ironman Hamburg European Championship statt. Und wer sich nicht damit auskennt: Es handelt sich um eine der härtesten Ausdauersportarten, bei der die Teilnehmer zunächst 3,8 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und zum Schluss einen Marathon von 42 Kilometern laufen. Wer das innerhalb einer Zeit von 15 Stunden und 30 Minuten schafft, darf sich Ironman nennen.