Albstädter Triathlet: Ironman Ahmet Simsek ist aus Hamburg zurück

Ein Jahr lang hat der 23-jährige Albstädter hart trainiert, um sich seinen Traum zu verwirklichen. Nach einigen Marathonläufen war der Ironman sein Ziel. Das hat er nun erreicht.

So sehen strahlende Sieger aus! Vergangenen Sonntag fand die Ironman Hamburg European Championship statt. Und wer sich nicht damit auskennt: Es handelt sich um eine der härtesten Ausdauersportarten, bei der die Teilnehmer zunächst 3,8 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und zum Schluss einen Marathon von 42 Kilometern laufen. Wer das innerhalb einer Zeit von 15 Stunden und 30 Minuten schafft, darf sich Ironman nennen.​

Und darf stolz auf seine Leistung sein: so wie Ahmet Simsek. Der 23-Jährige aus Tailfingen kam vor einem Jahr auf die Idee, er könnte daran teilnehmen. Und das, obwohl er eigentlich nach 25 Metern Schwimmen im Hallenbad schon schlapp war. Lediglich das Laufen hatte es ihm damals angetan. Wie aber kommt man dann als junger Mensch auf eine solche Idee?

Hohes Ziel gesetzt

Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät der Freizeitsportler, dass er mit 18 Jahren mit dem Kraftsport begonnen habe, ihm das aber auf Dauer zu monoton gewesen sei. Also widmete er sich vor zweieinhalb Jahren dem Laufen. Jeden Donnerstag dreht Ahmet Simsek im Albstadtion in Ebingen seine Runden. Da ist ihm im Juni vergangenen Jahres ein sehr schneller Läufer aufgefallen, mit dem er anschließend ins Gespräch kam.

Stefan Schairer, der viele Ausdauersportarten betreibt und sich selbst mehrfach den Traum vom Ironman erfüllt hat, motivierte den Gleichgesinnten. Mit einem guten Training könne man die Teilnahme in einem Jahr schaffen. Der Albstädter Stefan Schairer sprach nicht nur davon, sondern stand fortan Ahmet Simsek mit Rat und Tat zur Seite, ehrenamtlich, ja, eigentlich kameradschaftlich.

Auf dem Rennrad ging es für Ahmet Simsek aus Albstadt beim Ironman 180 Kilometer quer durch Hamburg. Foto: Ahmet Simsek

Nachdem auch Freundin Nazli ihr OK zum Vorhaben gegeben hatte, ging es los mit dem disziplinierten Training. Vor allem viel Freizeit und Zeit mit der Freundin habe er geopfert, blickt Ahmet Simsek zurück. Seit Mitte Mai sind die beiden übrigens verheiratet. „Wenn nicht jetzt, dann nie“, lautete die rationale Entscheidung zur Anmeldung zum Ironman, die der junge Mann seinem Trainingspartner mitteilte.

16 Stunden pro Woche trainieren

„Und dann hieß es ein Jahr beißen und trainieren, zehn bis 16 Stunden pro Woche, zweimal täglich, vor und nach der Arbeit“, blickt der Triathlet zurück. Es sei eine schwere Zeit für ihn gewesen, aber letztlich seien alle hinter ihm gestanden und hätten ihn motiviert, freut sich der frisch Vermählte: „Die Unterstützung und Motivation haben mich durchs Ziel geführt und davor durch Hochs und Tiefs.“

Nicht nur Stefan Schairer habe ihn gecoacht, mit Intersport Rebi hatte er einen Sponsor für das Equipment und mit Stefan Orth von BestPhysis einen Sponsor, der immer wieder die schmerzenden Muskeln massierte. Ehefrau und Schwester sind mit nach Hamburg gereist und auch Stefan Schairer war für den entscheidenden Tag mit in der Hansestadt. Vor dem Start war Ahmet Simsek aufgeregt, vor allem das Schwimmen im Freiwasser flößte ihm Respekt ein. Beim Testschwimmen in der Alster stellte sich noch etwas Panik ein, aber während des Wettkampfes war alles vergessen, berichtet der junge Mann.

Wetter nicht optimal

„Das Event war unbeschreiblich. Ein Jahr Training, Disziplin, Schweiß. Es hat sich alles gelohnt. Man kann es gar nicht in Worte fassen“, sagt der Ironman und strahlt übers ganze Gesicht. Er hat es geschafft. Er war nicht nur einer von 2178 Teilnehmern, die durchs Ziel gekommen sind – und bei der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre einer von nur 153 Finishern –, er hat 14 Stunden, 50 Minuten und 41 Sekunden für die insgesamt über 225 Kilometer in drei Sportarten benötigt und darf sich damit Ironman nennen.

Das Wetter sei nicht optimal gewesen, beim Radfahren habe es sogar gehagelt, berichtet Ahmet Simsek. Trotzdem habe er riesiges Glück gehabt, denn rund 150 Triathleten hat es beim Fahren auf dem Deich aus dem Rennen geworfen. Sie hatten einen Platten oder manche sogar Schürfwunden oder Brüche, weil Metallspäne auf die Strecke geworfen wurden. Mutmaßlich von Anwohnern.

3,8 Kilometer Schwimmen standen als Erstes an. Foto: Ahmet Simsek

„Es hat viele Profis erwischt, die teure Fahrräder haben und sich außerdem für den Ironman Hawaii qualifizieren wollten“, ärgert sich der Albstädter über so viel Boshaftigkeit. Ihn hat es nicht erwischt. Seine Ehefrau wusste immer genau, wo der Sportler gerade unterwegs ist, weil jeder einen GPS-Tracker am Bein hatte. So konnte sie ihn immer kräftig anfeuern. Nazli Simsek kam währenddessen auf die Idee, ob sie nicht selbst einmal an solch einem Sportevent teilnehmen solle. Stefan Schairer fuhr phasenweise beim Lauf mit dem Roller nebenher, um den Schützling anzutreiben. „Ohne ihn hätte ich das sportlich nicht hinbekommen“, zeigt sich Ahmet Simsek dankbar. „Jeder Mensch sollte sich bewegen. Das hat auch nichts mit dem Körperbau zu tun. Es kann das Leben verändern“, sagt er. Er freue sich deshalb, wenn er andere inspirieren und begeistern könne.

Training und mentale Stärke

„Viele Albstädter sind sich gar nicht bewusst, welche schöne Umgebung wir haben, um Sport zu machen“, ist eine weitere Erkenntnis, die Simsek teilt. Und der Wettkampf sei im Übrigen reine Kopfsache: „Man gewinnt nicht an dem einen Tag, sondern im Training davor.“ Ahmet Simsek ist es gewohnt, sich auf ein Ziel zu fokussieren. Nur so hat er auch geschafft, was schier unmöglich schien. Und auch das kann er den Menschen mit auf den Weg geben: Man müsse sich ein Ziel setzen, dann kann man es auch erreichen, wenn man dies ernsthaft will.

Erster „Iron Man“ war 1978 auf Hawaii

Im Jahr 1978 gab es den ersten Triathlon auf Hawaii, der den Namen Ironman (Englisch, auf Deutsch: Eiserner Mann) trug. Heute gibt es über 150 Wettkämpfe in über 50 Ländern der Erde, die als Ironman der World Triathlon Corporation ausgetragen werden. Es gilt, 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer mit dem Rad zu fahren und einen Marathonlauf über 42 Kilometer zu absolvieren.