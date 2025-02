Albstädter Studierende tüfteln: Die Kniebandage der Zukunft

1 Studierende im Studiengang Textil- und Bekleidungstechnologie an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen beschäftigen sich mit der Kniebandage der Zukunft. Foto: Hochschule Albstadt-Sigmaringen/Corinna Korinth

Nachhaltig produziert sowie effektiv und komfortabel im Gebrauch sollte die Kniebandage der Zukunft sein – und das ist sie: das Exemplar, das Studierende der Hochschule in Albstadt entwickelt haben.









Eine orthopädische Kniebandage, die höchsten Ansprüchen an Komfort, Effektivität und nachhaltige Produktion gerecht wird, wollten Studierende im Studiengang Textil- und Bekleidungstechnologie an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen entwerfen, die in Kooperation mit dem Thüringer Unternehmen Bauerfeind ein Semester lang mit der Thematik beschäftigt waren und Prototypen entwickelt haben.