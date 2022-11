9 Begeisterung in Katar: Die Scheichs "Icke bin anders", "Low Budget" und "Mach mal halblang" gehören zur Regenbogen-Community, und die Fans lieben sie dafür. Foto: Eyrich

Walther Sebold hat es wieder getan: Zur bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat der umtriebige Optiker, Buchautor und Songschreiber eine flotte Hymne geschrieben – das Video dazu steht ab sofort online.















Albstadt-Ebingen - "Elf deutsche Fußballspieler": Walther Sebolds Song zur Fußball-WM in Südafrika 2010 war mit mehr als 90 000 Klicks ein Riesen-Erfolg – und textlich harmlos gegen "Die Scheichs von Katar". Denn an der Vergabe ans Kap, wo seit 30 Jahren demokratische Verhältnisse herrschen, hatte Selbold nichts zu meckern. Dass die Fußball-WM diesmal in einem arabischen Emirat mit fragwürdigen politischen Verhältnissen, bekannt für seine Menschenrechtsverletzungen, vergeben wird, liegt dem sympathischen Franken, der in Ebingen das Optik-Fachgeschäft "Brillen Otte" betreibt, allerdings mächtig quer. Deshalb hat er seine Feder diesmal richtig scharf gespitzt und teilt aus gegen das kleine reiche Land am Persischen Golf, in dem sich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser persönlich dafür einsetzen musste, dass Fußball-Fans unbeeinträchtigt ein- und auch wieder ausreisen dürfen, auch wenn sie jemanden desselben Geschlechts lieben.

Scheich "Icke bin anders" liebt Norman – und zeigt es auch

Unter dem Pseudonym "Wallis Writer" hat Sebold den Liedtext geschrieben, in dem es auch um die Regenbogen-Community geht, und spielt im Video dazu den homosexuellen Scheich "Icke bin anders". Die goldene Buchstabenkette mit dem Namen "Norman" – so heißt das Herzblatt des Scheichs – hat sich Sebold, der ansonsten seine Frau liebt, beim früheren Sänger Thomas Anders abgeschaut, der in den Anfangszeiten von "Modern Talking" für seine "Nora"-Kette mindestens ebenso bekannt war wie für seine fantastische Stimme.

"No Change"-Sänger am Mikro – das geht ins Ohr

Walther Sebold freilich "kann alles außer singen", wie er lachend verrät, und deshalb ist es Antonio Rizzo, Sänger von "No Change", der den Song zum Besten gibt, während Sebold den Sänger nur mimt, flankiert von Keyboarder Alex Mack als Scheich "Mach mal halblang" und Gitarrist Sofian Ciliberto als Scheich "Low Budget".

"Lauter Italiener haben mitgeholfen", sagt Sebold mit einem leicht verschmitzten Blick auf die Tatsache, dass "Italien diesmal nicht bei der WM dabei ist". Sofians Vater Alex Ciliberto und sein Trainerkollege Arsen Krasnic haben ihre Jungs von der F-Jugend des Fußballvereins Rot-Weiß Ebingen mobilisiert, im Video mitzuspielen, und das tun sie mit solcher Begeisterung, dass selbst der sonst finster dreinblickende Leibwächter der Scheichs über das ganze Gesicht strahlt, als die Kinder die drei Araber in weißen Gewändern bestürmen.

Wo die Regenbogenfahne weht und die Fans bibbern und frieren

Szenenwechsel im Albstadion, wo Videograf Samuel Wilken mit Handkamera und Drohne filmt: Auf der Tribüne schwingt "Icke bin anders" die Regenbogenfahne und die Jungs ihre schwarz-rot-goldenen Banner – es werden tolle Bilder für den mitreißenden Clip.

Ganz anders die letzte Einstellung des Tages: Da hocken drei Fans, bibbernd und zähneklappernd, auf der Bank, in Deutschland-Fahnen gehüllt, mit warmen Hüten ausstaffiert, und trinken Glühwein, Schnaps und Bier, wie es auch im Liedtext heißt, um nicht zu erfrieren, während sie beim Public Viewing draußen darben müssen – dass es die lustigste Szene im fertigen Video sein wird, zeichnet sich schon beim Drehen ab.

Dass sein Song und das Video dazu etwas bewirken – davon träumt Walther Sebold noch nicht einmal nachts: "Es hat Spaß gemacht, das war eigentlich das Wichtigste", sagt der stets fröhliche Franke und fügt hinzu: "Wir sind halt keine Menschen, die zum Lachen in den Keller gehen."