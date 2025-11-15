Albstädter Regisseur hat Großes vor: David Rothe macht aus dem goldenen Handwerk eine Comedy-Serie

Seine Kino-Werbespots für Handwerksfirmen sind so komisch, dass David Rothe eine zündende Idee hatte: Er dreht eine Handwerker-Comedy-Serie für Streaming-Dienste.
Mit der „Schwarzwaldklinik“ hatte es genauso angefangen: Produzent Wolfgang Rademann hatte vor 40 Jahren festgestellt, dass Deutschland keine Arztserie hat – und dringend eine braucht. „Es gibt nix übers Handwerk!“ So hat das Team um David Rothe beim Drehen von Anwerbe-Spots für Handwerksfirmen festgestellt. Das brachte den Albstädter Filmemacher auf eine Idee.