1 Die Photovoltaikanlage auf dem Dach hat einem Albstädter Ehepaar gleich mehrere Probleme eingebracht. Foto: Mathias

Ein Ehepaar aus Albstadt wollte ein Zeichen für den Klimaschutz setzen – doch was übrig bleibt, sind Ärger und Kosten.









Link kopiert



Eine Solaranlage auf dem Dach – umweltfreundlich, zukunftsorientiert und eine Investition in die eigene Stromversorgung. So dachten auch ein Ehepaar aus Ebingen, als sie sich im Sommer 2023 für eine Photovoltaikanlage entschieden. Doch was als Projekt mit gutem Willen begann, entwickelte sich zu einem Albtraum.