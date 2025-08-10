Albstädter Outdoor Sommer: Genussvoll unterwegs auf der Hossinger Leiter

Im Rahmen des Albstädter Outdoor Sommers genossen Wanderfreunde eine kulinarisch begleitete Tour über den Traufgang Hossinger Leiter mit regionalen Spezialitäten.
Im Rahmen des Albstädter Outdoor Sommers fand eine kulinarische Wanderung über den Traufgang Hossinger Leiter statt. Gestärkt mit einem alkoholfreien Latschen-Tonic auf der Panoramaterrasse der Traufganghütte Brunnental in Laufen ging es in Begleitung von Restaurantleiterin & Traufganghütten Wanderführerin Juliane Conzelmann los auf den knapp neun Kilometer langen Traufgang „Hossinger Leiter“.