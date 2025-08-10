Albstädter Outdoor Sommer: Genussvoll unterwegs auf der Hossinger Leiter

Im Rahmen des Albstädter Outdoor Sommers genossen Wanderfreunde eine kulinarisch begleitete Tour über den Traufgang Hossinger Leiter mit regionalen Spezialitäten.

Im Rahmen des Albstädter Outdoor Sommers fand eine kulinarische Wanderung über den Traufgang Hossinger Leiter statt. Gestärkt mit einem alkoholfreien Latschen-Tonic auf der Panoramaterrasse der Traufganghütte Brunnental in Laufen ging es in Begleitung von Restaurantleiterin & Traufganghütten Wanderführerin Juliane Conzelmann los auf den knapp neun Kilometer langen Traufgang „Hossinger Leiter“.

Brotzeit und Schnaps

Dieser ist als einer der schönsten Wanderwege Deutschlands nominiert. Oben an der Hossinger Leiter angekommen wartete bereits eine Stärkung in Form von hausgebackenem Brot mit Griebenschmalz & Kräuterquark auf die hungrigen Traufgänger. Auch ein Hüttenschnäpsle durfte nicht fehlen.

Wieder im Tal an der Traufganghütte angekommen wurden die Traufgänger mit einem dreigängigen Menü der Küche der Traufganghütte verwöhnt.