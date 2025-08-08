Albstädter Outdoor-Sommer: Diese Programmpunkte werden noch angeboten

Wanderungen, Kurse und vieles mehr bietet die zweite Hälfte der Angebotsreihe. Die Stadt hat Details parat.

Einige Veranstaltungen des Albstädter Outdoor-Sommers, unter anderem die Wanderung mit Comedyprogramm der Kächeles sowie die Yoga-Wanderung sind bereits vorüber und haben laut Mitteilung der Stadt Albstadt für Begeisterung bei den Teilnehmern gesorgt. „Doch auch in den kommenden Wochen gibt es noch vieles zu erleben, und passend dazu zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite“, heißt es.

Bereits zum vierten Mal lädt der Albstädter Outdoor-Sommer vom 27. Juli bis zum 24. August unter dem Motto „abschalten, erholen und lernen“ zu zahlreichen und vielfältigen Angeboten im Freien ein.

Wanderung und Plausch mit dem Schäfer

Auf der abendlichen Wanderung und Plausch mit dem Schäfer am Donnerstag, 14. August, gibt es nicht nur Spannendes über die Schäferei, sondern auch über die Tierwelt der Wacholderheiden zu erfahren. Wer sich eher für Geschichte interessiert, ist bei Jürgen Scheff richtig: Am Dienstag, 19. August, gibt es rund um das Zeller Horn Geschichten aus der Vergangenheit zu erfahren.

Besonders sportlich wird es bei der Feierabend Workoutwanderung mit Yogatrainerin Jasmin Hölle auf dem Traufgang Felsenmeersteig am Donnerstag, 21. August.

Am Samstag, 16. August, können Kids verschiedener Altersgruppen bei MTB-Kursen interaktiv und spielerisch ihre Bike-Fähigkeiten verbessern, während es für fortgeschrittene Mountainbiker am Dienstag, 19. August, auf den Sommer Bikeride mit etlichen Singletrails geht. Am darauffolgenden Sonntag, 24. August, steht schließlich eine Tour über die anspruchsvollen Lieblingstrails des Bike-Gurus Olaf an.

Radfahrer kommen auf ihre Kosten

Stadtentdecker haben am Mittwoch, 13. August, die Möglichkeit, sich in Kleingruppen mit vielen kleinen Rätseln auf Schatzsuche durch Ebingen zu begeben, während es am Mittwoch, 20. August, beim Schnupperklettern am Fels und Abseilen hoch hinaus geht.

Tickets für die Veranstaltungen können laut Stadtmitteilung von zu Hause aus unter www.albstadt.reservix.de gekauft werden oder in der Tourist-Information, Marktstraße 35, Albstadt.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.albstadt-tourismus.de/outdoorsommer, unter der Nummer 07431/1 60 12 04 oder per Email an touristinformation@albstadt.de.