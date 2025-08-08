Albstädter Outdoor-Sommer: Diese Programmpunkte werden noch angeboten

Wanderungen, Kurse und vieles mehr bietet die zweite Hälfte der Angebotsreihe. Die Stadt hat Details parat.
Einige Veranstaltungen des Albstädter Outdoor-Sommers, unter anderem die Wanderung mit Comedyprogramm der Kächeles sowie die Yoga-Wanderung sind bereits vorüber und haben laut Mitteilung der Stadt Albstadt für Begeisterung bei den Teilnehmern gesorgt. „Doch auch in den kommenden Wochen gibt es noch vieles zu erleben, und passend dazu zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite“, heißt es.