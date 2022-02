1 Wegen Misshandlung seines Babys musste sich ein 35-jähriger Albstädter in Hechingen vor Gericht verantworten. Foto: Kistner

Das Amtsgericht Hechingen hat einen 35-jährigen Mann aus Albstadt zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er soll seinen vier Monate alten Sohn so stark geschüttelt haben, dass dieser schwer verletzt wurde und womöglich bleibende Schäden davongetragen hat.















Albstadt/Hechingen - Der Mann hatte den Säugling am 6. November 2019 zu seinem Kinderarzt gebracht, weil es sich in den vorangegangenen Tagen immer wieder erbrochen hatte. Dem Arzt gefiel das Kind überhaupt nicht, er ließ es in die Tübinger Kinderklinik überweisen, und dort wurden zum einen Hirnblutungen und zum anderen mehrere Rippenfrakturen diagnostiziert. Worauf bei den Ärzten die Alarmglocken schrillten: Hirnblutungen in Kombination mit Rippenbrüchen legen den dringenden Verdacht nahe, dass jemand das Kind sehr hart am Brustkorb gepackt und dann sekundenlang heftig geschüttelt hatte. Der Fachausdruck lautet "Schütteltrauma".