Für bedürftige Kinder Frau aus Onstmettingen spendet 300 Teddybären

Seit 24 Jahren sammelt Sonja Erbele aus Onstmettingen im Zollernalbkreis Teddybären aller Art und in jeder Größe. Jetzt spendete sie ihre Teddybärensammlung an den DRK-Kleiderladen in Balingen.