Albstädter lebt in London

2 Wahre Liebe: Wenn sie mit ihrem Mann Philipp ein Länderspiel verfolgt, trägt die gebürtige Londonerin Siobhan Haug auch mal das Deutschland-Trikot. Foto: Haug

Drei Löwen zeigt nicht nur das Wappen von Baden-Württemberg, sondern auch das englische. Wenn bei der Fußball-EM am Dienstag der Klassiker im Wembley-Stadion aufgeführt wird, ist mit etwas Glück ein Albstädter dabei: Philipp Haug.

Albstadt-Tailfingen/London - 3:1 für Deutschland. So wird die Achtelfinal-Partie gegen England am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion enden, da ist sich Philipp Haug ganz sicher. Warum? "Gewisse Gesetze werden sich nie ändern", sagt Haug und lacht. "Total fußballverrückt" seit seiner Kindheit, verfolgt der Wahl-Londoner aus Albstadt auch an der Themse jedes Spiel seines Lieblings-Clubs, liest den "Kicker" und andere Sportmagazine "täglich", wie er sagt. Und weiß folglich, wovon er spricht.

