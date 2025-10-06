Albstädter Landschaftspflegetag: Bäumchen und Stäucher müssen weichen

Zur Erhaltung und Pflege der Landschaft werden vielfältige Pflegeaktionen veranstaltet.
Zum 32. Mal findet am Samstag, 11. Oktober, der Albstädter Landschaftspflegetag statt. Kleinere Bäume und Sträucher sollen dabei aus Wacholderheiden, Feuchtgebieten oder von Felsköpfen entfernt werden, damit der Offenlandcharakter und die Besonderheiten der Biotope, mit ihrem speziellen Artenspektrum, erhalten werden. Das Forstteam der Stadt Albstadt wird dazu, in Abstimmung mit dem Naturschutz, die zu pflegenden Flächen vorbereiten. Am Landschaftspflegetag müssen dann nur noch die Gehölzschnitte aus den Flächen herausgetragen und zu großen Häufen aufgeschichtet werden. Eingeladen sind alle interessierten Bürger mit Freude an der notwendigen Naturschutzarbeit, sowie alle Vereine.