Albstädter Kindstötung: Staatsanwältin fordert acht Jahre Haft

Im Prozess gegen die 35-jährige Albstädterin, der Kindstötung angelastet wird, ist plädiert worden. Die Strafanträge von Staatsanwältin und Verteidiger gehen weit auseinander.
Der dritte Verhandlungstag im Prozess gegen die Frau aus Albstadt, die im März ihr neugeborenes Baby in eine Waschmaschine gelegt und dadurch seinen Tod herbeigeführt hatte, gehörte den Sachverständigen und der Anwaltschaft. Zuerst war der Rechtsmediziner an der Reihe; er sah sich mit zwei entscheidenden Fragen konfrontiert: Hatte das kleine Mädchen nach seiner Geburt gelebt oder war es bereits tot zur Welt gekommen? Und wenn es gelebt hatte, wie war es zu Tode gekommen?