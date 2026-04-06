Albstädter im TV: Das sagt die DSDS-Jury zum Auftritt von Max Schneider

Am Samstagabend durfte sich der Albstädter Partysänger Max Schneider im linearen TV auf der DSDS-Bühne beweisen. So lief der vorab aufgezeichnete Auftritt bei RTL ab.
Das Casting war bereits lange vorab aufgezeichnet worden. Am Samstagabend wurde die erste Folge der 22. Staffel des RTL-Formats „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ausgestrahlt. Mit dabei: Max Schneider alias „Max Grün“ aus Albstadt, der in seinem Markenzeichen – einem knallgrünen Ganzkörperanzug mit Sonnenbrille – vor die Jury um Poptitan Dieter Bohlen, Ballermann-Sängerin Isi Glück und Rapper Bushido trat.