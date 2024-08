Fünf Ebinger Kirchgrabenschüler haben am „Kinderlandtag“ in Stuttgart teilgenommen.

Interessante Einblicke in die große Politik haben fünf Ebinger Kirchgrabenschülerinnen und -schüler zwischen acht und 13 Jahren beim „Kinderlandtag 2024“ in Stuttgart erhalten. Eingeladen hatte der Landesjugendring, die Fahrt organisiert das Kinder- und Jugendbüro Albstadt, und begleitet wurden die Fünf von Schulsozialarbeiterin Anja Zicklam.

Der Kinderlandtag, der alle zwei Jahre stattfindet und diesmal unter dem Motto „Was uns bewegt“ stand, bietet jungen Menschen die Möglichkeit, die Arbeit der Stuttgarter Parlamentarier kennenzulernen; die Kirchgrabenschüler hatten sich im Vorfeld sorgfältig präpariert und sich genau überlegt, welche Fragen sie stellen und welche Anliegen sie vorbringen wollten. Im Landtag, der mit Luftballons in den Landesfarben Schwarz und Gelb dekoriert war, stießen sie auf 100 Altersgenossen aus anderen Städten und Schulen – und auf echte Abgeordnete, bei denen sie ihre Fragen loswerden konnten und aus erster Hand, erfuhren, wie der politische Alltag aussieht.

Einmal Abgeordneter sein

Besonders spannend fanden sie den Abstecher in den Plenarsaal – sie durften dort in die Rolle der Abgeordneten schlüpfen, die beweglichen Stühle testen und ihre gemeinsam mit ihren Mitschülern erarbeiteten Vorschläge vortragen. Als da waren: besseres Mensaessen, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, weniger Müll, weniger Hausaufgaben und nicht zuletzt weniger Gewalt und Mobbing in den Schulen.

Neben den politischen Inhalten kam auch der Spaß nicht zu kurz. Diverse Spielaktionen, sorgten für Abwechslung und boten den Kindern die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Und zum Schluss gab es auch noch Eis.