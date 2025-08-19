Albstädter hilft in Malawi: Von Dominik Schlegel profitieren heute schon 550 Menschen ganz direkt

Dominik Schlegel aus Albstadt hat den größten Teil seiner Zeit als Entwicklungshelfer in Malawi hinter sich. Er berichtet er von Freud und Leid – und davon, was er gelernt hat.

„Als ich meine Arbeit bei der Wohltätigkeitsorganisation FACE im ländlichen Malawi im Jahr 2021 begann, war ich stark in den Alltag eingebunden. Ich arbeitete praktisch mit, besprach Aufgaben direkt mit malawischen Kollegen, brachte durch mein Wissen und meine Kontakte hilfreiche Impulse ein und war Teil von Entscheidungsgremien“, sagt Entwicklungshelfer Dominik Schlegel, der seit Februar 2021 fast ständig in Malawi arbeitet und erst 2026 zurückkehrt. Ziel seiner Arbeit ist es, lokale Organisationen zu unterstützen, einheimische Leiter und Mitarbeiter zu befähigen, eigenständiger zu werden und zu arbeiten.

Seine Aufgaben Während seines Einsatzes in Ostafrika habe sich das Team der Berufsausbildung stabilisiert und weiterentwickelt: „Der Bereich wird nun von einem malawischen Leiter und fünf Fachlehrern geführt – jeweils für Schneiderei, Klempnerei, Schweißtechnik sowie zwei für den Bereich IT.“ Seine Rolle habe sich gewandelt: „Eine Zeit lang habe ich das Team vor allem bei der Weiterentwicklung von Strukturen und Abläufen als Prozessberater begleitet.“ Er unterstützte das Team und die Organisation FACE dabei, Arbeitsabläufe zu verbessern, Strategien zu entwickeln und Verantwortlichkeiten klarer zu verteilen. Heute sagt Schlegel: „Diese Aufgabe bereitete mir große Freude, weil ich selbst viel gelernt habe und das Team stärken konnte.“ Von Anfang an war es ihm wichtig, Prozesse und Strukturen zu verbessern, um die Arbeit vor Ort in Zukunft noch besser zu machen.

Was gut lief Die allgemeine Lage für Hilfsprojekte im globalen Süden habe sich durch weltweite politische Entwicklungen erheblich verschlechtert, berichtet der junge Christ aus Albstadt, der früher für die Albstadtwerke gearbeitet hat: „Viele Organisationen müssen umdenken, auch FACE: Diese Organisation finanziert laufende Kosten, inklusive Berufsschule, Grund- und Sekundarschule, Sozialarbeit, Verwaltung und Bauwesen, alleine durch Spenden.“

Seinem Hobby Fußballspielen kann Schlegel (vorne links) auch in Malawi nachgehen. Foto: Archiv Schlegel

Trotzdem sei es gelungen, wichtige Infrastrukturprojekte umzusetzen. Schlegel war dafür verantwortlich, Bauprojekte zu planen und Spenden dafür einzuwerben. „Erst kürzlich hat die Stiftung ‚Fly & Help‘ vier neue Schulgebäude im Gesamtwert von mehr als 100 000 Euro auf unserem Bildungscampus finanziert“ – zur Erweiterung der Grundschule. Bei Planung, Kommunikation und Umsetzung war er in enger Abstimmung mit dem malawischen Team federführend – und für den Bau von neun Gebäuden verantwortlich.

Sie seien stabil gebaut und nachhaltig geplant, sodass sie viele Jahre genutzt werden könnten, sagt Schlegel stolz. Nun sei es an den zuständigen Personen vor Ort, auf diesem Weg weiterzugehen.

Gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen lernt Dominik Schlegel (rechts) Sprache und Kultur von Schwester Josepha. Foto: Archiv Schlegel

Gerade im Bildungsbereich werde eine langfristige Wirkung oftmals nicht sofort sichtbar. Das mache es manchmal schwer, Unterstützung zu gewinnen: „Wer die traditionellen Klassenzimmer in Malawi kennt, weiß: Besonders in den ersten Schuljahren sitzen oft mehr als 100 Kinder in einem Raum.“ In den neuen Klassenzimmern liege das Limit wenigstens bei nur 35.

Was nicht so gut lief Nicht alles lief wie erhofft, gibt der Entwicklungshelfer zu. Vorrangig gehe es bei den Projekten um finanzielle Hilfe. „Das ist verständlich, kann aber auch zu Problemen führen“, so Schlegel. Korruption sei in Malawi ein großes Thema, mit dem auch die Entwicklungsorganisation lernen musste, umzugehen. Die wirtschaftliche Lage im Land sei extrem angespannt. „Viele unserer Mitarbeitenden – auch mit Hochschulabschluss – verdienen umgerechnet nur 90 bis 180 Euro im Monat.“ Nach wie vor sei es nicht leicht, qualifizierte und engagierte Führungskräfte zu finden, die bereit seien, außerhalb der Großstadt Blantyre oder der Hauptstadt Lilongwe zu arbeiten.

Schlegels Fazit Der abenteuerlustige Dominik Schlegel bereut seine Entscheidung keineswegs, sich ins ferne Malawi aufgemacht zu haben und dafür Sicherheiten sowie ein vermeintlich einfacheres Leben hinter sich gelassen zu haben. Vielmehr freut er sich über das Erreichte und alles, was er fürs Leben lernt. Nach fünfeinhalb Jahren soll endgültig Schluss sein, dann geht es in Deutschland weiter – aber noch bleibt im letzten Einsatzjahr manches zu tun, um alle Projekte zu Ende zu bringen. Schon heute sind die Früchte der Arbeit klar sichtbar: 450 Grundschulkinder und etwa 100 Auszubildende profitieren schon jetzt von dem Projekt.

„Ich sehe mich nach 2026 erst einmal in Deutschland“, sagt Schlegel. „Grundsätzlich bin ich aber offen dafür, einmal wieder in einen Einsatz zu gehen. Wichtig ist mir aber, dass Projekte tatsächlich Sinn machen, nachhaltig sind und man nicht für ewig an einem Ort ist, sondern nur um ein Projekt zu stabilisieren, und nach getaner Arbeit die Verantwortung wieder weiterzugeben.“

Zur Person

Dominik Schlegel

ist Anlagenmechaniker im Bereich Rohrsystemtechnik und war 2015 bei einem ersten Schnuppereinsatz in Afrika. Dort hat er gesehen, dass Bedarf für Anleitung in verschiedenen Bereichen besteht, und wollte seine Ideen, Fähigkeiten und Interessen für andere einbringen.