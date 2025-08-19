Albstädter hilft in Malawi: Von Dominik Schlegel profitieren heute schon 550 Menschen ganz direkt

Dominik Schlegel aus Albstadt hat den größten Teil seiner Zeit als Entwicklungshelfer in Malawi hinter sich. Er berichtet er von Freud und Leid – und davon, was er gelernt hat.
„Als ich meine Arbeit bei der Wohltätigkeitsorganisation FACE im ländlichen Malawi im Jahr 2021 begann, war ich stark in den Alltag eingebunden. Ich arbeitete praktisch mit, besprach Aufgaben direkt mit malawischen Kollegen, brachte durch mein Wissen und meine Kontakte hilfreiche Impulse ein und war Teil von Entscheidungsgremien“, sagt Entwicklungshelfer Dominik Schlegel, der seit Februar 2021 fast ständig in Malawi arbeitet und erst 2026 zurückkehrt. Ziel seiner Arbeit ist es, lokale Organisationen zu unterstützen, einheimische Leiter und Mitarbeiter zu befähigen, eigenständiger zu werden und zu arbeiten.