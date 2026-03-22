Albstädter Gründer: Fahrradschloss „Lenklock“ erobert den Markt

Für ihre Affinität zum Fahrradfahren sind die Albstädter bekannt: Früher Mountainbike-Weltcuport, heute mit fünf Mountainbike-Strecken der „Bikezone“ und dem Bikepark Albstadt ein Aushängeschild für Hobbysportler. Kein Wunder also, dass mit „Lenklock“ ein aufstrebendes Albstädter Start-up ebenfalls ein Produkt für das Fahrrad entwickelt hat – und zwar für den Schutz vor Gelegenheitsdiebstählen.​

„Lenklock“ ist ein 100 Gramm schweres Fahrradschloss. Die Innovation „Lenklock“ besteht aus drei Komponenten mit Anker, Sicherheitskabel und Schloss, die während der Fahrt im Lenker verschwinden. Unterwegs kann das Zahlenschloss samt Sicherheitskabel mit einem Handgriff aus dem Lenker gezogen und an einem festen Gegenstand abgeschlossen werden. Gesichert werden können so zudem Helm oder Sattel.

In der DACH-Region aktiv

Die Köpfe hinter „Lenklock“ sind die Gründer Bianca Bondrea und Andreas Plankenhorn, die beide aus Albstadt stammen. Gegründet haben sie „Lenklock“ im Jahr 2024; gegen Ende der Radsaison 2024 haben sie die ersten Schlösser verkauft. Inzwischen vertreiben sie ihr Produkt in den Sportfachgeschäften der DACH-Region, in ihrem eigenen Onlineshop und sind bei zwei Großhändlern gelistet.

Die Resonanz auf die Produktneuheit sei durchweg positiv, berichtet Bianca Bondrea im Gespräch mit unserer Redaktion: „Unsere Zielgruppe reicht von jung bis alt. Auch Kinder und Jugendliche finden unser Produkt cool.“ Messen wie die CMT in Stuttgart oder das Bike Festival in Österreich zeigen den Gründern ein großes Interesse und den Bedarf an alltagstauglichen Schlössern.

Eine klassische Gründergeschichte

Die Idee für „Lenklock“ ist aus dem Eigenbedarf heraus entstanden – eine klassische Gründergeschichte. Bianca Bondrea ist selbst leidenschaftliche Mountainbikerin. Lange Zeit hat sie kein Schloss auf ihre Touren mitgenommen. Zu schwer und unhandlich waren der Biobikerin die typischen Faltschlösser. Dazu litt ihrer Ansicht nach die Ästhetik ihres Mountainbikes unter einem am Fahrradrahmen befestigten Schloss. Nicht zuletzt fürchtete sie durch die üblichen Schlösser Beschädigungen am Rad.

Warum also nicht einfach das Schloss im Lenker verbauen, wo hinter den Kappen ohnehin Leerraum ist? „Erst habe ich gedacht, dass es ein solches Schloss bereits auf dem Markt geben muss“, berichtet die Gründerin von den Anfängen. Hat es aber nicht. Gerade für den kurzen Halt beim Bäcker oder im Restaurant wollte sie ihr Fahrrad aber vor Gelegenheitsdiebstahl schützen. Und so entschied sie sich, mit Andreas Plankenhorn das Projekt „Fahrradschloss im Lenker“ in der Technologiewerkstatt vorzustellen.

Bei Innovationsmanager Daniel Spitzbarth rannten die beiden mit ihrer Produktidee offene Türen ein. Businessplan, Kontaktaufnahme mit Lieferanten, Patent anmelden – bei all diesen Schritten wurde den Gründern schnell klar: „Wir müssen das in Vollzeit machen, auch um von Händlern ernst genommen zu werden.“ Unterstützung erhielten sie von Daniel Spitzbarth, der dem Start-up Kontakte vermittelte und sein Know-how im Gründungsbereich einbrachte.

Anerkannt von Versicherungen

Mit Erfolg: „Innerhalb von zwei Jahren haben wir unser Produkt zur Marktreife entwickelt.“ Genau dieser Markteintritt sei sehr herausfordernd gewesen. „Um mit dem Produkt sichtbar zu werden, braucht es einen langen Atem“, berichtet Bianca Bondrea. Und Andreas Plankenhorn ergänzt: „Man muss den Kunden Tag für Tag zeigen, dass es ‚Lenklock‘ gibt.“

Bisher erfolgt ein Großteil des Verkaufs über den Fachhandel. Ein großer Schritt zudem für das Gründer-Duo: „Lenklock“ ist inzwischen bei vielen Versicherungen zugelassen, was vor allem für das Fahrradleasing über Anbieter wie Jobrad von enormer Bedeutung ist.

Eine weitere Eigenschaft, die das Produkt ausmacht, ist die regionale Produktion: „Wir haben ein Produkt der Schwäbischen Alb geschaffen“, sagt der Albstädter. „Alles, was möglich ist, wird hier produziert.“ Dreh- und Spritzgußteile sowie die Verpackung und Flyer werden auf der Alb gefertigt. Auch die Montage erfolgt vor Ort. Die Wertschöpfung solle möglichst im Zollernalbkreis gehalten werden. Auch, um den direkten Kontakt zum Hersteller zu haben.

Ziele sind hochgesteckt

Die Ziele für die Zukunft sind durchaus hochgesteckt: Im kommenden Jahr soll die Internationalisierung von „Lenklock“ angegangen werden. Das Produkt soll auch in anderen Sprachräumen bekannt gemacht werden. Die Vision sei letztlich die Erschließung des amerikanischen Marktes. „Wir sehen auch dort ein großes Potenzial“, sagt Andreas Plankenhorn. Übrigens: Wer aktuell mit Eurowings reist, kann bis Juni das Fahrradschloss aus Albstadt über den Wolken entdecken: „Lenklock“ macht in diesem Jahr Werbung im Bordmagazin „Wings“ der Flugflotte von Eurowings.