Albstädter Gründer: Fahrradschloss „Lenklock“ erobert den Markt

Mit „Lenklock“, einem Fahrradschloss, das während der Fahrt im Lenker verschwindet, mischen zwei Albstädter Gründer den Fahrradmarkt auf.
Für ihre Affinität zum Fahrradfahren sind die Albstädter bekannt: Früher Mountainbike-Weltcuport, heute mit fünf Mountainbike-Strecken der „Bikezone“ und dem Bikepark Albstadt ein Aushängeschild für Hobbysportler. Kein Wunder also, dass mit „Lenklock“ ein aufstrebendes Albstädter Start-up ebenfalls ein Produkt für das Fahrrad entwickelt hat – und zwar für den Schutz vor Gelegenheitsdiebstählen.