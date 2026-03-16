Albstädter Gesamtfeuerwehr: Feuerwehr-Einsätze gingen deutlich zurück

Die Albstädter Gesamtfeuerwehr, leistungsstark, motiviert und bestens ausgebildet, zog bei ihrer Hauptversammlung in Onstmettingen eine positive Bilanz für das Jahr 2025.
Es war ein würdiger Rahmen für die Feuerwehr Albstadt, um Bilanz zu ziehen. Im Beisein von Oberbürgermeister Roland Tralmer, Bürgermeister Steve Mall und zahlreichen Gemeinderäten führte Kreisbrandmeister Sven Röger die Liste der Ehrengäste und Vertretungen der Hilfsorganisationen an. Der 83-jährige Ehrenkommandant Bernhard Geng war ebenfalls dabei.