Albstädter Gesamtfeuerwehr: Feuerwehr-Einsätze gingen deutlich zurück

Die Albstädter Gesamtfeuerwehr, leistungsstark, motiviert und bestens ausgebildet, zog bei ihrer Hauptversammlung in Onstmettingen eine positive Bilanz für das Jahr 2025.

Es war ein würdiger Rahmen für die Feuerwehr Albstadt, um Bilanz zu ziehen. Im Beisein von Oberbürgermeister Roland Tralmer, Bürgermeister Steve Mall und zahlreichen Gemeinderäten führte Kreisbrandmeister Sven Röger die Liste der Ehrengäste und Vertretungen der Hilfsorganisationen an. Der 83-jährige Ehrenkommandant Bernhard Geng war ebenfalls dabei.​

Aus Sicht von Stadtbrandmeister Thomas Daus spiegele diese Teilnahme die Wertschätzung der Albstädter Feuerwehren wider. Er hob die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Stadtmeisterbüro hervor. Acht Abteilungen mit 307 gut ausgerüsteten Aktiven sorgten in vier Ausrückebezirken für die Sicherheit von 47.262 Einwohnern auf einer Fläche mit 134,4 Quadratkilometern. Zu der Gesamtwehr mit Jugend und Senioren gehören 494 Angehörige.

427 Alarmierungen

„Der Personalstand der letzten Jahre hat sich verbessert, auch der Trend bei aktuell 156 Atemschutzgeräteträgern ging nach oben“, so Thomas Daus. An Führungslehrgängen nahmen 89 Gruppen- und 43 Zugführer teil.

Von Unwetter verschont Das Einsatzgeschehen ging von 615 Alarmierungen im Jahr 2024 auf 427 deutlich zurück. Dazu gehörten schwerpunktmäßig 209 Umwelt- und 97 Brandeinsätze. Entscheidend, dass man von größeren Wetterkapriolen verschont geblieben sei.

„Ganz wichtig für mich ist, dass die Feuerwehr 79 Personen das Leben retten konnten“, so der Stadtbrandmeister. Leider seien neun Todesopfer zu beklagen. 190 Einsätze seien kostenpflichtig gewesen.

Deren Einnahmen sowie die Lehrgänge im Atemschutzausbildungszentrum (AAZ) und von 1832 Stunden Sicherheitswachdiensten liegen durch vom Stadtbrandmeisterbüro ausgestellten Rechnungen bei 298.487,59 Euro.

99 Aktive für Bevölkerung da

Die Gesamtwehr hat 40 Fahrzeuge in ihren Reihen, derzeit sind fünf Einsatzmittel in Beschaffung. Erstmals bei einer Hauptversammlung gaben die Kommandos einen Einblick in die vier Ausrückebezirke. Den Bereich Mitte für 20 206 Personen deckt die Abteilung Ebingen mit 74 Aktiven ab, die zu 247 Einsätzen alarmiert wurde, so Thomas Danhamer. Die Abteilungen Tailfingen mit Pfeffingen und Burgfelden fährt im Bezirk Mitte. 99 Aktive sind für 17 628 Bewohner zuständig, 198 Einsätze wurden abgearbeitet, so Michael Pfister.

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Die Zuständigkeit im Bereich Nord mit 5031 Personen liegt bei der Abteilung Onstmettingen, so Tobias Pfister. 51 aktive Mitglieder fuhren 29 Einsätze.

Manuel Maute erläuterte den Bezirk West, wo 4379 Menschen wohnen, mit Lautlingen, Laufen und Margrethausen. 82 Angehörige fuhren 41 Einsätze. Fazit der vier Bezirke: zahlreiche Dienste und Verpflichtungen, viele Herausforderungen, die für noch mehr Zusammenhalt sorgten.

Gute Jugendarbeit Über den Betrieb im Tailfinger Atemschutzausbildungszentrum (AAZ) informierte Leiter Thomas Bay. Sechs Erstausbildungslehrgänge mit 81 Teilnehmern wurden durchgeführt. In 138 Belastungsübungen konnten 1119 Atemschutzgeräteträger von Feuerwehren fortgebildet werden. Das Team leistete 1242 ehrenamtliche Stunden.

Einen Einblick in die Arbeit der zentralen Werkstätten gab Gerätewart Stephan Früholz. Stadtjugendfeuerwehrwart Tobias Wolfer zeigte sich stolz über 82 Jugendliche, darunter 21 Mädchen, im Alter von zehn bis 17 Jahren. Diese wurden in sieben Abteilungen von 36 Leitern und Betreuern ausgebildet. Zu den Höhepunkten gehörte die Hauptübung als Jugendfeuerwehrtag in Lautlingen.

18 Jungs und zwei Mädchen ausgebildet

Dort beteiligte sich erstmals auch die Kindergruppe „Albdrachen“, die im November 2021 gegründet wurde. 18 Jungs und zwei Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren wurden in 17 Diensten ausgebildet, so Leiterin Sabrina Adam. Sie übergab am Freitagabend die Führung an Tamara Wolter, welche vom ersten Tag an dabei ist.

Über das rege Geschehen der Altersabteilungen informierte Sprecher Ralf Angele für die Raumschaft Albstadt-Bitz. Bei der notwendigen Wahl für das Amt vom stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwart erhielt Bewerber Jörg Müller aus Ebingen in geheimer Wahl einen großen Vertrauensbeweis.

Gute Zusammenarbeit Oberbürgermeister Roland Tralmer stellte die Bereitschaft der Feuerwehr rund um die Uhr lobend und dankend heraus, da dies keine Selbstverständlichkeit sei. Die Berichte hätten gezeigt, was geleistet worden sei. „Die Stadt tut alles für den Dienst in den Teilorten und der Gesamtstadt, um die Abteilungen für den Dienst mit dem auszurüsten, was für die Sicherheit der Bürger notwendig ist, auf die Feuerwehr Albstadt ist in der Not immer Verlass“, so der OB.

Gute Zusammenarbeit

Die Welt rutsche derzeit von einer Krise in die andere, meinte Kreisbrandmeister Sven Röger. Solche Ereignisse beeinflussen auch die Arbeit der Feuerwehren. Die Zusammenarbeit zwischen der Albstädter Wehr mit Thomas Daus und dem Kreis funktioniere gut. Weitere Grußworte gab es von Detlef Wysotzki, Leiter des Polizeireviers Albstadt, und Rainer Knoll, Fachbereichsleiter der integrierten Leitstelle.

Zahlreiche Ehrungen bei Albstadts Floriansjüngern

Die Ehrungen

für insgesamt 1055 ehrenamtliche Jahre nahmen Roland Tralmer, Steve Mall, Thomas Daus und Sven Röger vor.​

10 Jahre:

Fabian Bleibler, Marten Grabow, Laufen; Pascal Herbst, Maximilian Nübell, Ebingen; Nils Katona, Louis Löffler, Daniel Stumpp, Margrethausen; Jan Kaufmann, Lautlingen; Dr. Krischan Spengler, Tailfingen.​

15 Jahre:

Jannick Haug, Pfeffingen; Christian Roth, Lautlingen; Florian Zamzow, Tailfingen.

20 Jahre:

Marc Bitzer, Marcel Mehrle, Margrethausen; Sven Förster, Tailfingen; Christoph Glöckler, Myriam Schlegel; Onstmettingen; Thomas Grzesitza, Alexander Reinauer, Lautlingen: Martin Rempp, Laufen; Michael Schick, Ebingen.

25 Jahre:

Björn Bail, Pfeffingen; Michael Brugger, Tailfingen; Michael Gonser, Onstmettingen; Fabian Matzke, Michael Stichling, Ebingen; Heilo Strohmaier, Margrethausen.

30 Jahre:

Sandro Conzelmann, Cornelia Herb, Onstmettingen; Thomas Daus, Tailfingen; Christoph Gerstenecker, Margrethausen; Alfred Grzesitza, Patrick Piske, Lautlingen; Jörg Müller, Ebingen; Steffen Troger, Pfeffingen.

40 Jahre:

Frank Löffler, Günther Schurer, Margrethausen; Michael Scheeren, Bernd Schneider, Onstmettingen.

50 Jahre (Altersabteilung):

Wolfgang Schall, Tailfingen.

60 Jahre (Altersabteilung):

Manfred Stingel, Karl-Heinz Vogt, Ebingen; Werner Dehner, Onstmettingen.