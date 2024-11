Albstädter Gemeinderat: Abwassergebühr steigt um 63 Cent

1 Die überdimensionierte Kläranlage in Ebingen – im Bild: die Sanierung des Eindicker-Beckens 2017 – ist ein Fass ohne Boden. Foto: Martin Kistner

Auf die Albstädter kommt eine saftige Erhöhung der Abwassergebühren zu, denn diese haben in den vergangenen Jahren den Kostenaufwand nicht zu decken vermocht. Jetzt, verlangt das Gesetz, muss ein Ausgleich geschaffen werden. Der tut weh.









Zehn Jahre ist es her, dass der Albstädter Gemeinderat zähneknirschend beschloss, in den kommenden zwei Jahrzehnten eine zweistellige Millionensumme in die Sanierung der in die Jahre gekommenen Ebinger Kläranlage zu investieren. Die Abwasserklärung ist eine klassische kommunale Aufgabe und wird aus dem Gebührenaufkommen finanziert; das gilt auch für alljährlich anfallenden Sanierungsschritte. Nicht von ungefähr liegt schon die derzeitige Albstädter Schmutzwassergebühr bei 3,04 pro Kubikmeter Frischwasser – und damit beträchtlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen. Bei denn allermeisten anderen der Region steht eine Zwei vor dem Komma.