1 Charles (Vierter von links) mit Rindvieh 1995 in Ostdeutschland. Der damalige Prinz von Wales scherzte: „Ich bin der rechts!“ Foto: Seeger-Press/Bernd Seeger

Bernd Seeger von der Albstädter Fotoagentur Seeger-Press hat mehrere gekrönte Häupter kennengelernt, etwa Juan Carlos von Spanien und Fabiola von Belgien. Mit Charles III., der am Samstag zum König von England gekrönt wird, war er sogar im Kuhstall.









Wenn Charles III am Samstag zum König gekrönt wird, wird unter Milliarden Menschen auch einer zuschauen, der ihn zwei Mal fotografisch begleitet hat: Bernd Seeger von der ältesten deutschen Fotoagentur Seeger-Press. Schon im November 1987 waren er und sein Bruder Frank-Peter dabei, als Charles – damals noch mit seiner ersten Frau Diana – ein offizielles Programm absolvierte, „minuziös geplant – wie in einem Spielfilm“, erinnert sich Seeger. Und alles recht steif: „Diana hat sich beim Bankett so gut wie gar nicht bewegt. Mal anschleichen und ein nettes Gespräch führen – das war nicht drin“, berichtet er lachend.