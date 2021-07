1 Jede Gästegruppe bekommt ihr Picknickquadrat. Foto: Stadt

Die erste Albstädter "Event-Wiese" war 2020 ein voller Erfolg – jetzt geht die zweite über die Bühne. Diesmal nicht in Tailfingen, sondern in Lautlingen.

Albstadt-Tailfingen - "Die Kultur geht nicht baden" – diese Devise hatten Kulturamtschef Martin Roscher und sein Stab im Sommer 2020 ausgegeben, als es galt, den darstellenden und musizierenden Künstlern der Region zu Auftritten und dem unter Entzug leidenden Albstädter Publikum zu kulturellem Genuss zu verhelfen; heraus kam die Albstädter "Event-Wiese 2020", die einen Monat lang im Tailfinger Naturfreibad über die Bühne ging.

Angesichts des derzeit herrschenden Wetters bietet sich der Slogan erneut an – als Stoßgebet, dass sich Albstadt von Mitte Juli bis Mitte August im Bereich eines stabilen Hochdruckgebiets befinden möge. Denn dann geht die "Event-Wiese 2021" über die Bühne – diesmal nicht im Naturfreibad, denn das könnte, die entsprechende Infektionslage vorausgesetzt, wieder geöffnet sein und nicht zur Verfügung stehen, sondern im Lautlinger Schlosshof.

Das Prinzip ist vom letzten Jahr her bekannt. Im gesamten Schlosshof, sowohl nördlich als auch südlich des Schlossgebäudes, werden 87 wie auf einem Halmabrett angeordnete Picknickplätze angeordnet, von denen jeder 2,50 mal 2,50 Meter misst und Platz für Klapptisch, Kühltasche, Decke und fünf Personen bietet. So viele dürfen es sich auf 6,25 Quadratmetern gemütlich machen und von dort aus dem lauschen oder zuschauen, was auf der Bühne links von der Schloss-Scheuer vor sich geht.

Zwei Meter entfernt vom nächsten Platz

Jeder Picknickplatz ist angezeichnet – die Begrenzungslinien werden mit dem Markierwagen gezogen wie die auf dem Fußballplatz – und zwei Meter vom nächsten Picknickplatz entfernt. Drei von ihnen können übrigens zehn Personen aufnehmen; die Corona-Regeln lassen das derzeit zu. Und auf dem asphaltierten Vorplatz des Schlosses herrscht Barrierefreiheit – hier genießen Rollstuhlfahrer Vorzugsbehandlung. Alles in allem bietet der Schlosshof Platz für rund 450 Gäste.

Was bekommen die Picknickgesellschaften geboten? Eine Menge – das Kulturamt hat für die Zeit zwischen dem 14. Juli und dem 14. August nicht weniger als 19 Termine gemacht, zum größten Teil mit Albstädter Künstlern, aber auch mit Auswärtigen. Den Anfang macht am Mittwoch, 14. Juli, ein Lautlinger Klassiker, das Konzertpicknick "Bundeswehr meets Brass"; zwei Tage später folgt das DJ-Picknick "Bordello & Eska", am Samstag, 17. Juli, das Theaterpicknick "Gaisburger Marsch" und am 18. Juli "Elementar", ein "Kreativ-Picknick" des Kunstmuseums Albstadt. Zwei Tage später, am 77. Jahrestag des Attentats auf Hitler, wird traditionsgemäß der Männer des 20. Juli gedacht; den Festvortrag hält Sophie von Bechtoldsheim, eine Enkelin von Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

Am Freitag, 23. Juli, spielt auf der Eventwiese "4Tune"; am 24. Juli gastieren gleich zwei Comedy-Duos: am Nachmittag Bernd Kohlhepp und Andrew Zbik mit "Kokolores" und am Abend Eckhard Grauer und noch einmal Kohlhepp alias "Hämmerle und Leibssle". Tags drauf, am 25. Juli, ist Frühschoppen mit der Lautlinger Musikkapelle "Frohsinn", am 28. Juli Kinopicknick mit der Tragikomödie "Mein Blind Date mit dem Leben" und am 30. Juli Konzertpicknick mit der "Indigo Blues Band". Anderntags setzen die "Old Friends" noch einen drauf.

Neue Zeiten beginnen im August

Der August beginnt mit "Neue Zeiten – Episoden aus dem Leben", einem Gastspiel des Truchtelfinger Pianisten Wolfgang Fischer, am Ersten des Monats. Am 5. August ist Poetry Slam, am 6. August Konzert mit Tobias Conzelmann und Band, am 7. August Kabarett – geboten ist "Schwäbische Erotik" – und am 8. August Konzert mit der Sopranistin Carla Frick und dem Ebinger Kammerorchester. Am Freitag, 13. August, folgt ein zweites DJ-Picknick mit "Magnum", "Vol2Cat" und "Zenemy"; den Schlusspunkt setzt anderntags die Band "Precious Time".

Versteht sich, dass so ein Programm ohne Schützenhilfe solventer Partner nicht möglich wäre – Sponsoren der zweiten Albstädter Eventwiese sind die Volksbank Albstadt, Groz-Beckert, das Autohaus Gscheidle, Karosserie Wiedler, Christian Schlegel aus Laufen und Leibold Garten- und Landschaftsbau aus Lautlingen, dazu die Albstadtwerke. Wer keine Zeit hat, sich selbst einen Picknickkorb zu ordern, kann ihn bei Krone-Wirtin Helena Bodmer ordern und dann entweder selbst abholen oder auf dem Picknick-Geviert platzieren lassen. Mit von der Partie sind außerdem der Lautlinger Arbeitskreis Schloss-Scheuer und die Vinzentinischen Ersthelfer. Eine Bitte der Organisatoren: Bus oder Bahn fahren! – Parkplätze sind rar.