Albstädter erneut im TV: Von First Dates über DSDS zu Ninja Warrior

Nach First Dates und Deutschland sucht den Superstar, nimmt Max Schneider aus Albstadt nun bei der TV-Show Ninja Warrior Germany teil. Und er hat noch weitere Pläne.

Seine Teilnahme an der noch laufenden Staffel von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) bereut Max Schneider aus Albstadt nicht. Trotz harter Kritik von Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück sagt der 21-Jährige, der unter seinem Künstlernamen Max Grün auftritt: „Es war eine super lehrreiche Erfahrung. Ich würde es sofort wieder machen.“ Der Mallorca-Fan erklärt, neue Freundschaften geschlossen und tolle Menschen kennengelernt zu haben.​

Nach der Ausstrahlung im TV habe er jedoch auch die Schattenseiten des Fernsehgeschäfts miterleben müssen. Beleidigende Kommentare in den sozialen Netzwerken blieben nicht aus. „Das darf man nicht persönlich nehmen“, betont Max Schneider und fügt an, dass die Autoren der Hass-Kommentare sich selbst wohl niemals vor die Jury getraut hätten. Nicht zu ernst nehmen dürfe man auch die Bewertung der Jury.

Lehrreiche Erfahrung bei DSDS

Der Auftritt bei DSDS habe ihm zudem gelehrt, dass es bei dem RTL-Format nur um reine Show gehe. Die Produktion suche dreierlei Bewerber aus. Darunter einige, die gut singen, einige, die schlecht singen und einige, die auffallen, schildert der 21-Jährige seine Erfahrungen aus dem Vorcasting.

Durch seinen markanten grünen Ganzkörperanzug gehört der Albstädter sicher zu jenen Kandidaten, die durch ihr Aussehen Aufmerksamkeit erregen. Dazu ist er bisher nicht der größte Sänger. Doch der Albstädter nimmt Gesangsunterricht, um sich zu verbessern. Die Kritik von Bushido, er arbeite nicht hart genug, sei ihm daher sauer aufgestoßen.

Immerhin mit Jurorin Isi Glück ist er im Guten verblieben. Kurios: Im Mallorca-Urlaub nach der TV-Ausstrahlung hat der Albstädter die Ballermann-Sängerin bei einem Auftritt im Megapark erneut getroffen. Kurzerhand hat sie den Albstädter mit auf die Bühne geholt.

Bild berichtet

Sein Auftritt bei DSDS brachte dem 21-Jährigen ein enormes Medienecho ein. Die „Bild“-Zeitung berichtete und Sebastian Pufpaff griff den Albstädter in einer Ausgabe von TV Total auf. „Ich bin nun deutschlandweit bekannt“, so Max Schneider. Nach seinem bereits zweiten TV-Abenteuer richtet der gelernte Metzger den Blick voraus. Und da steht – welch Überraschung – schon ein neues Fernsehprojekt vor der Tür. Bei der RTL-Sportshow Ninja Warrior Germany hat er sich erfolgreich beworben. Die Aufzeichnung erfolgt Ende Mai in Köln. Der Termin für die Ausstrahlung steht noch nicht fest, es wird wohl aber Herbst dieses Jahres werden.

Teilnahme bei Ninja Warrior

Nach First Dates und DSDS gilt es für Max Schneider also nun, sich im laut RTL härtesten TV-Hindernisparcours zu bewähren. Das Ziel bei Ninja Warrior ist es, mittels Kraft und Ausdauer verschiedene Hindernisse schnellstmöglich zu bewältigen und so in Vorrunde, Halbfinale und Finale zunehmend herausfordernde Parcours zu überwinden.

Die Chancen, dass es für Max Schneider besser läuft als bei First Dates und DSDS sind groß. Der 21-Jährige ist von Kindesbeinen an sehr sportlich. Viele Jahre hat er beim FC 07 Albstadt gekickt. Dazu geht er regelmäßig ins Fitnessstudio und macht lange Läufe. Für die Vorbereitung auf die Show hat er bereits extra in Ninja-Hallen trainiert. Dazu hat er frühere Teilnehmer der Sendung nach Tipps gefragt.

„Ich habe nichts zu verlieren.“

Wie bei den vorherigen TV-Teilnahmen sagt Max Schneider: „Ich habe nichts zu verlieren.“ Sein Ziel sei es, immerhin den Vorrundenparcours zu schaffen und den Buzzer an dessen Ende einmal zu drücken. Bevor Ninja-Warrior jedoch ausgestrahlt wird, könnte der Albstädter noch in einer weiteren TV-Show über die Bildschirme flimmern. Im Zuge der TV-Aufzeichnung der Ninja-Show haben er und sein Vater und Manager Walter Schneider Karten für die Ausgabe von TV Total. Am 26. Mai wird Max Grün mit seinem Ganzkörperanzug bei Sebastian Pufpaff im Publikum sitzen. Wie der Moderator reagiert, wenn er den 21-Jährigen im Publikum sieht, ist noch offen. Man darf gespannt sein.

Seine Erfahrungen mit den TV-Shows können Interessierte bald auch nachlesen. Max Schneider schreibt parallel zu Beruf, Training und TV-Projekten nämlich an seinem ersten eigenen Buch. Der Titel: „Mein Leben – nichts als die Wahrheit“. Darin will er Einblicke hinter die Kulissen der TV-Shows geben. Es wird also nicht langweilig im Leben von Max Schneider.