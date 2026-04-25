Albstädter erneut im TV: Von First Dates über DSDS zu Ninja Warrior

Nach First Dates und Deutschland sucht den Superstar, nimmt Max Schneider aus Albstadt nun bei der TV-Show Ninja Warrior Germany teil. Und er hat noch weitere Pläne.
Seine Teilnahme an der noch laufenden Staffel von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) bereut Max Schneider aus Albstadt nicht. Trotz harter Kritik von Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück sagt der 21-Jährige, der unter seinem Künstlernamen Max Grün auftritt: „Es war eine super lehrreiche Erfahrung. Ich würde es sofort wieder machen.“ Der Mallorca-Fan erklärt, neue Freundschaften geschlossen und tolle Menschen kennengelernt zu haben.