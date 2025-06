Albstädter bei TV Total: Pufpaff zieht First-Dates-Kandidat aus Albstadt durch den Kakao

Metzger trifft beim Blind Date auf Vegetarierin und schenkt ihr ein Herz aus Wurst. Dieses Szene aus der Show „First Dates“ wurde in der Comedy-Sendung „TV Total“ aufs Korn genommen.

Der Auftritt des Ebingers Max Schneider bei der Vox-Dating-Show „First Dates“ war reichlich skurril – schließlich haben die Macher der Show für Max eine Dating-Partnerin ausgesucht, deren Ernährungsgewohnheiten nicht besonders kompatibel mit seinem Beruf sind: Der 20-Jährige ist Metzger, sein Date, die 19-jährige Mira aus Mannheim ernährt sich vegetarisch.

Am 30. Mai wurde die Sendung im Vorabendprogramm des Senders Vox ausgestrahlt. Am Dienstagabend war Max erneut im TV zu sehen, bei der Comedy-Show TV total auf ProSieben. Moderator Sebastian Pufpaff zeigt lustige Clips aus allen Fernsehprogrammen und kommentiert diese humorvoll. Max hat seinem Blind-Date ein Geschenk mitgebracht – ein selbst gemachtes Herz aus Wurst. „Die Zeiten sind vorbei, wo man mit Fleischgeschenken noch punkten kann“, kommentiert Pufpaff scharfzüngig. Doch der Albstädter scheint dem Moderator sympathisch zu sein: „Mein All-Time-Favorite“, jetzt schon“, sagt er – sein Lieblingskandidat in der Show für alle Zeiten.

Auch kein Putenfleisch?

Der Clip geht noch weiter: Als Mira gestand, dass sie Vegetarierin ist, folgte der Schnitt auf eine Szene, in der Max nochmals genauer nachfragt: „Isst du auch Putenfleisch, oder gar kein Fleisch?“ Pufpaff amüsiert sich über diese Frage und setzt einen obendrauf: „Magerer Speck geht dann auch?“

Doch Max hat noch weitere Talente: In einem weiteren Clip erzählt er, dass er einen eigenen Song geschrieben hat mit dem Titel „Drei Tage blau“. Die Reaktion seiner Date-Partnerin: „Und worum geht’s da so?“

„So gehen Malle-Hits“

Pufpaff startet die Analyse: „Worum könnte es in einem Malle-Song mit dem Titel ’Drei Tage blau’ wohl gehen?“ Die Schlümpfe sind’s wohl kaum, auch nicht die Blue Men Group oder die Avatar-Filme. Mit seiner spontanen Vermutung – „Es geht um’s Saufen!“ – liegt der Moderator richtig. Die Auflösung wird eingeblendet, in der Max den Text des Refrains vortrug: „Drei Tage blau – gestern war ich blau – heute bin ich grün – morgen bin ich platt – das passt auf kein Blatt“. „So geht Hit“, kommentiert Pufpaff. „Nicht immer Anspruch blablabla – da kann Bob Dylan einpacken.“ Sein Fazit: „So gehen Malle-Hits! Großartiger Typ!“