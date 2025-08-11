Albstädter Bandsommer: Meister Chang und Dreibettzimmer rocken den Bürgerturmplatz

Pünktlich zum zweiten Wochenende des Albstädter Bandsommers ist der Sommer zurückgekommen. Meister Chang und Dreibettzimmer rockten den Ebinger Bürgerturmplatz.
Den Auftakt an diesem lauen Sommerabend machte die Band Dreibettzimmer aus Reutlingen – allerdings ohne ihren Schlagzeuger Tom Horvat, der im Urlaub war. „Das machen wir nicht mehr ohne Drummer“, witzelten die Musiker nach dem Konzert hinter der Bühne. Eigentlich ist die Band ein Quartett – doch an diesem Abend musste das Publikum auf die Trommeln verzichten. Der Sound der Drums kam diesmal vom Playback – eine aus der Not heraus gefundene Lösung, die erstaunlich gut funktionierte.