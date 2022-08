40 Szenen vom Bürgerturmplatz Ebingen beim Band-Sommer am Wochenende. Foto: Karina Eyrich

Besser geht’s wirklich nicht: "Sixx" aus Hechingen und "No Change" aus Albstadt haben im "Albstädter Band-Sommer" gezeigt, wie man Fans einfach nur glücklich macht.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung Albstadt haben eine Wette laufen: Einer wettet, dass es mit dem "Albstädter Band-Ssommer" nicht gelingen wird, zwei Prozent der Albstädter – 920 Menschen – auf den Bürgerturmplatz zu bewegen. Der andere wettet dagegen, und so viel sei verraten: Am Freitag und Samstag waren es weniger als 920 Zuschauer – doch alle, die auf der Couch geblieben sind, haben richtig was verpasst.

Dass zum Gig von "Sixx" keine 200 kamen, mag dem heftigen Regen zuvor geschuldet sein – vielleicht aber auch der Tatsache, dass nicht mal jene, die kamen, die Hechinger Band, kannten. Dabei lohnt es sich, sie kennenzulernen, denn die fünf Herren reiferen Semesters legten dermaßen viel Spielfreude an den Tag, dass die schneller ansteckte als die jüngste Corona-Variante.

"...im Lockdown den Verstand verloren"

Leadsänger Holger Hofmann mit dem Groove in den Beinen, Leadgitarrist Thomas Müller, Gitarrist Robby Krohmer, der ebenfalls goldene Stimmbänder hat, Bassist Helmut Geiselhart und Tommy Strobel, der sich am Schlagzeug komplett verausgabte, scherten sich nicht um die Größe ihres Publikums, sondern genossen dessen Qualität: Bei den bekannten unter den Hits – vorwiegend, aber nicht nur von "Status Quo" – sangen die Fans mit und tanzten wie der berühmte Lumpen am Stecken, bei den weniger bekannten freuten sie sich über die Neuentdeckung. "Lost my Mind in Lockdown" – im Lockdown habe ich den Verstand verloren – war eine dieser Perlen von den B-Seiten, welche die Band den Fans "mal ein bisschen näher bringen" wollten, wie Hofmann sagte. Gelungen: Künftig finden "Sixx" schon eine Fangemeinde vor, wenn sie nach Albstadt kommen.

Nie zu wenig und nie zu viel

"No Change" haben die längst, als Lokalmatadoren ohnehin, und so war es eine große Schar von Zuhörern, die am Samstag – der Mittagsregen lag länger zurück als am Freitag – dem Konzertbeginn entgegenfieberten. Der Ruf einer genialen Bühnenshow – passend zum jeweiligen Stil, zur Entstehungszeit der Songs – eilt "No Change" voraus. Ihr Geheimrezept: Nicht zuviel, nicht zu dick auftragen, alles mit Maß und Ziel. So passt neben Michael Hess’ Rammstein-Maske und Sarah Zieglers Spiegel-Corsage kein zweiter Hingucker auf die Bühne. Zum ABBA-Medley tragen nur die Sängerin und ihr männlicher Counterpart Antonio Giuseppe Rizzo die goldenen Siebziger-Jahre-Jäckchen. Einzig in die mintfarbenen Jogginganzüge zur entsprechenden Achtziger-Musik dürfen alle schlüpfen – dem ansonsten bestens gelaunten Publikum sollte es schließlich nicht zu wohl werden.

Nur wenige können ihnen das Wasser reichen

Was die musikalische Bandbreite betrifft, können nur die wenigsten "No Change" das Wasser reichen: Von PURs "Abenteuerland" bis AC/DC, von Nena bis Whitney Houston, von Dirty Dancing bis Backstreet Boys, von ABBA bis "Atemlos" und vom "Skandal im Sperrbezirk" bis zu Van Halens "Jump": da fehlte es wirklich an Nichts, um die Fans singen, schwelgen und headbangen zu machen. Randbemerkung: Das kurze Liedchen zum Jubiläum "40 Jahre Flippers" sei der Band verziehen. Die machte übrigens auf allen Positionen bella figura: Bassist Dominik Maichel, Matthias Blaich am Schlagzeug und Gitarrist Christoph Lorch glänzten neben den singenden Frontleuten, und alle Sechs flirteten mit dem Publikum, dass nicht nur auf der Bühne die Funken sprühten.

Es eskaliert eh beim Junggesellinnen-Abschied

Sie holten Zuhörer auf die Bühne, feierten zwei Geburtstagskinder und die künftige Braut, die mit ihren Freundinnen den Junggesellinnenabschied feierte: Sie in Rosa mit Krönchen auf dem Kopf, die Freundinnen im T-Shirt mit dem Aufdruck: "Es. eskaliert. eh." Tat es auch: Die neun Ladies waren bis zum Schluss außer Rand und Band – ebenso wie der Rest des Publikums, das vom Kindesalter – Ohrschützer gibt’s beim Eintritt – bis zum Senior alle Altersgruppen abdeckte.

Wenn die zwei noch ausstehenden Konzerte mit "The Dewy Lilies" am Freitag, 26. August, ab 19 Uhr und mit "Bounded Blue" am Samstag, 27. August, ab 19 Uhr auch solche Knüller werden – die Messlatte liegt jetzt verdammt hoch –, wird der wettfreudige Albstädter von der Stadtverwaltung vielleicht seine Wette gewinnen. Alles andere entbehrt inzwischen jeder Rechtfertigung.