Man nehme: Party-Hits, Rock- und Pop-Klassiker, die jeder kennt und mitsingen kann, ein Schlagzeug, einen Bass, zwei Gitarren, zwei Sänger und eine Sängerin. Und fertig ist das schmackhafte Menü? So einfach machen es sich „No Change“ schon lange nicht mehr und waren daher auch die einzige Band, die zum zweiten Mal den Albstädter Band-Sommer beschließen, abrunden, ja krönen durfte.

Die tolle Stimmung bei der Band-Sommer-Premiere 2022 hatte sich herumgesprochen und lockte nicht nur die Braut, die durch ihren ausgeflippten Freundeskreis in Rosa beim Junggesellinnen-Abschied Furore gemacht hatte, wieder an, sondern 1600 Fans. Sie bevölkerten den Bürgerturmplatz nicht nur zwischen dem dicken, toll beleuchteten Namensgeber und dem Stadtbalkon am Café La Piazza, sondern ganz schnell auch vor der Bühne.

Mehr denn die Urlaubsvertretung

Kaum war der Opener – „No Change“ entführte ins „Abenteuerland“ – verklungen, zog Helen Forster die Blicke auf sich: Die Sängerin im sexy Outfit erwies sich als mehr denn die Urlaubsvertretung von Stammsängerin Sarah und verlieh starken Lady-Songs wie „I will survive“ und „It’s raining Men“ die Sahnehäubchen mit ihrer fantastischen Stimme und ihrem starken Auftritt.

Die Show stehlen wollte sie Leadsänger Antonio Giuseppe Rizzo und Michael Hess, Sänger und Gitarrist, freilich nicht und überließ ihnen die erste Reihe bei ihren Auftritten als Backstreet Boys und bei mehreren Medleys, aus denen fast das ganze Programm der Albstädter besteht. Ob ABBA, ein Ausflug nach Espana, in die 1970er-Jahre oder die Neue Deutsche Welle: Viele der Songs, die das Sextett auf die Bühne brachte, hatten Premiere zu einer Zeit, da noch keiner der Künstler auf der Welt war. Dennoch gelingt ihnen – es ist längst das Markenzeichen von „No Change“ – absolut mühelos, zwischen den Jahrzehnten zu wechseln, ohne Bruch im Konzept. Nenas „Nur geträumt“ und Helene Fischers „Atemlos“, Bon Jovis „Runaway“ und Robbie Williams’ „Angels“ reihen sich da aneinander wie aus einem Guss, und eine Bühnenshow mit vielen Feuerfunken und viel Interaktion – untereinander und mit dem Publikum – krönen das Ganze.

Kleine Bühne auf der großen

Dabei standen Bassist Dominik Maichel, Matthias Blaich, der sich am Schlagzeug einen Wolf trommelte, und Gitarrist Christoph Lorch – außer Rand und Band – keineswegs nur neben den Sängern, sondern oft bei ihren Soli im Mittelpunkt: Die kleine Bühne in der Mitte der großen nutzte Lorch für manchen großen Auftritt, und rund herum sprangen und tanzten seine Band-Kollegen wie die Gummibälle mal hierhin und mal dorthin, ständig in Aktion.

Flott auf den Füßen waren nicht nur die Tänzer

Das ausgelassene Publikum nahm sich ein Beispiel daran: Manche tanzten über die ganzen vier Stunden wie aufgezogen – auch gerne als Paar: „The time of my Life“ aus „Dirty Dancing“ und „Macarena“ ziehen einfach immer.

Flott auf den Füßen waren auch die Servicekräfte in den Ständen, die ihre liebe Mühe hatten, die langen Schlangen abzuarbeiten. Vor der Bühne mischten bis zum Schluss gegen Mitternacht sogar noch viele Kinder mit und genossen es, dabei sein zu dürfen an einem Abend, der denkwürdig war und an dem Michael Hess eine Botschaft absetzte: „Wir sind ein bisschen enttäuscht, dass wir so wenig hier in der Region spielen – deshalb meine Bitte: Bucht uns!“ Allzu oft reisen die Sechs nämlich weit weg an Wochenenden – und dann kommen andere in den Genuss der tollen Show.

Viele weitere Fotos unter www.schwarzwaelder-bote.de